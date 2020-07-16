16 июля с 30-летием принятия Декларации о государственном суверенитете Украины в Верховной Раде проходит торжественное заседание. Первым с поздравительной речью на нем выступил Владимир Зеленский.

Президент с торжественной речью обратился после показа видео с моментом принятия Декларации о суверенитете Украины, сообщает 24 канал.

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Декларацию о независимости никто не заваливал тысячей поправок

В начале речи Зеленский отметил: Декларация о суверенитете – чрезвычайно важный документ в истории Украины. Люди, которые ее приняли, были из разных уголков Украины, с разными взглядами. Однако они объединились ради общей цели.

Президент подчеркнул: 30 лет назад был сделан уверенный шаг к получению независимости Украины. И тот шаг все сделали уверенно. Не без иронии Зеленский отметил: никто не заваливал Декларацию тысячами поправок.

Никто не заваливал декларацию, предлагая 8000 поправок, никто не пытался заблокировать ее постановлениями, никто не пытался остановить ее через Конституционный Суд. Принятие декларации – акт невероятного единения политики ради воли народа и большой государственной цели,

– сказал Зеленский.

Шесть лет суверенитет надо защищать от России

Намерения быть Независимыми от России уже шесть лет приходится защищать жизнями украинцев. Зеленский отметил: весь мир признает, что Украина борется за мир и справедливость и стремится вернуть территории, которые ей принадлежат.

Да, мы потеряли часть территорий, мы потеряли людей и, к сожалению, не можем вернуть погибших. Но должны вернуть все свои территории, вернуть веру в правду и справедливость.

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