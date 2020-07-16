16 липня з нагоди 30-річчя ухвалення Декларації про державний суверенітет України у Верховній Раді проходить урочисте засідання. Першим з вітальною промовою на ньому виступив Володимир Зеленський.

Президент з урочистою промовою звернувся після показу відео з моментом ухвалення Декларації про суверенітет України, повідомляє 24 канал.

Дивіться Урочисте засідання Верховної Ради: онлайн-трансляція

Декларацію про незалежність ніхто не завалював тисячею правок

На початку промови Зеленський зазначив: Декларація про суверенітет – надзвичайно важливий документ в історії України. Люди, які її ухвалили, були з різних куточків України, з різними поглядами. Однак вони об'єдналися задля спільної мети.

Президент підкреслив: 30 років тому був зроблений впевнений крок до здобуття незалежності України. І той крок усі зробили впевнено. Не без іронії Зеленський зазначив: ніхто не завалюва Декларацію тисячами правок.

Ніхто не завалював декларацію, пропонуючи 8 тисяч поправок, ніхто не намагався заблокувати її постановами, ніхто не намагався зупинити її через Конституційний Суд. Ухвалення декларації – акт неймовірного єднання політики заради волі народу та великої державної мети,

– сказава Зеленський.

Шість років суверенітет треба захищати від Росії

Наміри бути Незалежними від Росії вже шість років доводиться захищати життями українців. Зеленський зазначив: весь світ визнає, що Україна бореться за мир і справедливість і прагне повернути території ,які їй належать.

Так, ми втратили частину територій, ми втратили людей і , на жаль, не можемо повернути загиблих. Але повинні повернути усі свої території, повернути віру у правду і справедливість.

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