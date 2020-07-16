30 років Декларації про державний суверенітет: архівні фото та відео
Верховна Рада тоді ще Української Радянської Соціалістичної Республіки рівно 30 років тому, 16 липня 1990 року, ухвалила Декларацію про державний суверенітет України.
Декларацію приймали в роки розпаду СРСР, коли на вулицях українських міст Міжпартійна Асамблея вела реєстрацію громадян Української Народної Республіки, зазначає 24 канал.
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Історичні факти
Передумови прийняття Декларації про державний суверенітет України
- З 1990 року починаються перші кроки до Незалежної України. Литва вже проголосила свою незалежність від Радянського союзу, а Латвія та Естонія активно готувались до відновлення незалежності.
- Так у березні відбулись вибори до Ради, куди вперше приходять демократи і з’являється опозиція – "Народна рада". В опозиції на той час було 125 депутатів.
- А в середині червня, 12 числа, тодішнім російським парламентом була ухвалена Декларація про державний суверенітет РРФСР. Основна мета цієї Декларації – перерозподіл владних повноважень і власності від союзного центру до республіки.
- Цього ж місяця у Верховній Раді формується робоча група, яка готувала текст Декларації про державний суверенітет. Головою групи був депутат-комуніст Сергій Дорогунцов. Різні депутати подають різні проєкти – всього їх було 5.
Як приймали Декларацію
Основні положення Декларації, зокрема визначення "що таке суверенітет України", включив до проєкту тексту професор-юрист Володимир Василенко. На засіданні 16 липня 1990 року головував Іван Плющ. Василенко характеризував його як людину з авторитетом і досвідом, яка розуміла значення документа.
Зал засідань Верховної Ради під час ухвалення Декларації про державний суверенітет України / Фото: "Укрінформ"
Верховна Рада тодішньої Української РСР 16 липня 1990 року ухвалює Декларацію про державний суверенітет України. 355 депутатів проголосували "за", тільки 4 – "проти".
Верховна Рада прийняла Декларацію: дивіться відео
Декларація про державний суверенітет України: документ
У преамбулі документа зазначено:
Верховна Рада Української РСР, виражаючи волю народу України, прагнучи створити демократичне суспільство, виходячи з потреб всебічного забезпечення прав і свобод людини, шануючи національні права всіх народів, дбаючи про повноцінний політичний, економічний, соціальний і духовний розвиток народу України, визнаючи необхідність побудови правової держави, маючи на меті утвердити суверенітет і самоврядування народу України, проголошує державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах.
Документ Декларації про державний суверенітет України / Фото: rada.gov.ua
Положення Декларації
- Одним із найголовніших було положення про громадянство. В документі зазначалось, що Україна має своє громадянство, де всі громадяни рівні перед законом.
- Декларація проголошувала економічну самостійність України. Тобто право на власну грошову одиницю.
- Єдине джерело влади – народ України, а не Компартія чи радянська влада.
- Право на власні Збройні сили.
- Також у Декларації йшлося про право України самостійно реалізовувати відносини з іншими державами, укладати з ними договори й обмінюватися дипломатичними, торговельними та консульськими представництвами.
Мітинг біля Верховної Ради під час ухвалення Декларації / Фото: old.uinp.gov.ua
Оригінальний текст документу Декларації