Верховна Рада тоді ще Української Радянської Соціалістичної Республіки рівно 30 років тому, 16 липня 1990 року, ухвалила Декларацію про державний суверенітет України.

Декларацію приймали в роки розпаду СРСР, коли на вулицях українських міст Міжпартійна Асамблея вела реєстрацію громадян Української Народної Республіки, зазначає 24 канал.

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Історичні факти

Передумови прийняття Декларації про державний суверенітет України

З 1990 року починаються перші кроки до Незалежної України. Литва вже проголосила свою незалежність від Радянського союзу, а Латвія та Естонія активно готувались до відновлення незалежності.

Так у березні відбулись вибори до Ради, куди вперше приходять демократи і з’являється опозиція – "Народна рада". В опозиції на той час було 125 депутатів.

А в середині червня, 12 числа, тодішнім російським парламентом була ухвалена Декларація про державний суверенітет РРФСР. Основна мета цієї Декларації – перерозподіл владних повноважень і власності від союзного центру до республіки.

Цього ж місяця у Верховній Раді формується робоча група, яка готувала текст Декларації про державний суверенітет. Головою групи був депутат-комуніст Сергій Дорогунцов. Різні депутати подають різні проєкти – всього їх було 5.

Як приймали Декларацію

Основні положення Декларації, зокрема визначення "що таке суверенітет України", включив до проєкту тексту професор-юрист Володимир Василенко. На засіданні 16 липня 1990 року головував Іван Плющ. Василенко характеризував його як людину з авторитетом і досвідом, яка розуміла значення документа.



Зал засідань Верховної Ради під час ухвалення Декларації про державний суверенітет України / Фото: "Укрінформ"

Верховна Рада тодішньої Української РСР 16 липня 1990 року ухвалює Декларацію про державний суверенітет України. 355 депутатів проголосували "за", тільки 4 – "проти".

Верховна Рада прийняла Декларацію: дивіться відео

Декларація про державний суверенітет України: документ

У преамбулі документа зазначено:

Верховна Рада Української РСР, виражаючи волю народу України, прагнучи створити демократичне суспільство, виходячи з потреб всебічного забезпечення прав і свобод людини, шануючи національні права всіх народів, дбаючи про повноцінний політичний, економічний, соціальний і духовний розвиток народу України, визнаючи необхідність побудови правової держави, маючи на меті утвердити суверенітет і самоврядування народу України, проголошує державний суверенітет України як верховенство, самостійність, повноту і неподільність влади Республіки в межах її території та незалежність і рівноправність у зовнішніх зносинах.



Документ Декларації про державний суверенітет України / Фото: rada.gov.ua

Положення Декларації Одним із найголовніших було положення про громадянство. В документі зазначалось, що Україна має своє громадянство, де всі громадяни рівні перед законом.

Декларація проголошувала економічну самостійність України. Тобто право на власну грошову одиницю.

Єдине джерело влади – народ України, а не Компартія чи радянська влада.

Право на власні Збройні сили.

Також у Декларації йшлося про право України самостійно реалізовувати відносини з іншими державами, укладати з ними договори й обмінюватися дипломатичними, торговельними та консульськими представництвами.

Мітинг біля Верховної Ради під час ухвалення Декларації / Фото: old.uinp.gov.ua Мітинг біля Верховної Ради під час ухвалення Декларації / Фото: old.uinp.gov.ua

Оригінальний текст документу Декларації