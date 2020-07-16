Верховная Рада тогда еще Украинской Советской Социалистической Республики ровно 30 лет назад, 16 июля 1990 года приняла Декларацию о государственном суверенитете Украины.

Декларацию принимали в годы распада СССР, когда на улицах украинских городов Межпартийная Ассамблея вела регистрацию граждан Украинской Народной Республики, отмечает 24 канал.

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Исторические факты

Предпосылки принятия Декларации о государственном суверенитете Украины

С 1990 года начинаются первые шаги к Независимой Украине. Литва уже провозгласила свою независимость от Советского союза, а Латвия и Эстония активно готовились к восстановлению независимости.

Так, в марте состоялись выборы в Раду, куда впервые приходят демократы и появляется оппозиция – "Народная рада". В оппозиции в то время было 125 депутатов.

А в середине июня, 12 числа, тогдашним российским парламентом была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Основная цель этой Декларации – перераспределение властных полномочий и собственности от союзного центра к республике.

В этом же месяце в Верховной Раде формируется рабочая группа, которая готовила текст Декларации о государственном суверенитете. Главой группы был депутат-коммунист Сергей Дорогунцов. Разные депутаты подают разные проекты – всего их было 5.

Как принимали Декларацию

Основные положения Декларации, в частности определение "что такое суверенитет Украины", включил в проект текста профессор-юрист Владимир Василенко. На заседании 16 июля 1990 года председательствовал Иван Плющ. Василенко характеризовал его как человека с авторитетом и опытом, который понимал значение документа.



Зал заседаний Верховной Рады во время принятия Декларации о государственном суверенитете Украины / Фото: "Укринформ"

Верховная Рада тогдашней Украинской ССР 16 июля 1990 года принимает Декларацию о государственном суверенитете Украины. 355 депутатов проголосовали "за", только 4 – "против".

Верховная Рада приняла Декларацию: смотрите видео

Декларация о государственном суверенитете Украины: документ

В преамбуле документа указано:

Верховная Рада Украинской ССР, выражая волю народа Украины, стремясь создать демократическое общество, исходя из потребностей всестороннего обеспечения прав и свобод человека, уважая национальные права всех народов, заботясь о полноценном политическом, экономическом, социальном и духовном развитии народа Украины, признавая необходимость построения правового государства, имея целью утвердить суверенитет и самоуправление народа Украины, провозглашает государственный суверенитет Украины как верховенство, самостоятельность, полноту и неделимость власти Республики в пределах ее территории и независимость и равноправие во внешних отношениях.



Документ Декларации о государственном суверенитете Украины / Фото: rada.gov.ua

Положения Декларации

Одним из главных было положение о гражданстве. В документе отмечалось, что Украина имеет свое гражданство, где все граждане равны перед законом.

Декларация провозглашала экономическую самостоятельность Украины. То есть право на собственную денежную единицу.

Единственный источник власти – народ Украины, а не Компартия или советская власть.

Право на собственные Вооруженные силы.

Также в Декларации говорилось о праве Украины самостоятельно реализовывать отношения с другими государствами, заключать с ними договоры и обмениваться дипломатическими, торговыми и консульскими представительствами.



Митинг возле Верховной Рады во время принятия Декларации / Фото: old.uinp.gov.ua Митинг возле Верховной Рады во время принятия Декларации / Фото: old.uinp.gov.ua

Оригинальный текст документа Декларации