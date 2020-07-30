Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в минской Трехсторонней контактной группе и заменить на этом месте Леонида Кучму. Что Кравчук говорил о войне на Донбассе, о России и Крыме за последние шесть лет с начала вооруженного конфликта?

24 канал собрал самые яркие и самым красноречивым цитаты первого президента Украины о войне на Донбассе и взаимоотношениях с Россией.

Важно знать Кравчук согласился возглавить ТКГ в Минске вместо Кучмы

Прекращение войны с Россией: основные мысли

Недавно Леонид Кравчук выступил на торжественном заседании Верховной Рады по поводу 30-летия принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. Одна из его ведущих цитат оттуда – советоваться с врагом недопустимо.

Мы не имеем права даже думать о том, чтобы кто-то выполнял по отношению к нам роль "училок" или вмешивался в наши внутренние дела. Не имеет значения, на Западе это или на Востоке,

– заявил первый президент Украины.

Он отметил, что украинцы не могут допустить того, чтобы советоваться с недругами или врагами. Мол, это унижает нас. "Такие действия делают каждого, кто их допускает, ничтожным, мелким и очень маленьким. Я обращаюсь к вам с большой просьбой: остановить расшатывание маховика вражды в обществе и в самой Верховной Раде", – отметил Леонид Кравчук.

За предыдущие годы войны с Россией Кравчук высказал много разноплановых мыслей, которые иногда противоречат друг другу. Приводим некоторые цитаты из интервью первого президента Украины, опубликованных в Интернете.

О договоренностях лично с Путиным

"Есть целый ряд шагов, которые можно объединить в одну систему. Первое – это добиться, как бы ни было трудно, и встретиться на уровне российских и украинских властей, один на один. То, что творится на Донбассе, – это рука Кремля . И пока мы не договоримся с Россией – что мы можем, что Россия может, что мы не можем".

"Ни у кого нет рецепта"

"Вы знаете, если бы ... Вот вы сказали, если бы я пришел и сказал: "Вот, у меня есть рецепт"... Если бы я такой рецепт имел ... Я думаю, что сегодня такого рецепта нет ни у кого. Но искать рецепт надо".

Зеленский получил это по наследству

"Собственно говоря, аннексия Крыма, война на Донбассе – это те вещи, которые Зеленский получил в наследство от предыдущей власти. Они катастрофические. В этих условиях найти правильные решения очень непросто".

Моральные авторитеты, которые могут остановить войну

"И я предлагал (и сейчас предлагаю) Кремлю определить 5 человек, моральных авторитетов, которые никогда не были у власти, в партиях, нигде ... Просто моральные авторитеты. В Украине таких 5. Пусть сядут и напишут документ, что нужно сделать, чтобы прекратилась война и наладить отношения".

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"Я бы не допустил войны"

На вопрос "Если бы Вы были президентом, как бы достигали мира на Донбассе?" Кравчук заявил следующее: "Единственное, что я могу ответить, и это соответствует моим убеждениям: если бы я был президентом, я бы не допустил войны на Донбассе".



Кравчук считает, что он бы не допустил войны / Фото Getty Images

Стоит ли говорить с Большой семеркой

"Можно подумать о странах Большой семерки, которые сегодня вершат политику в мире. Таким образом, обсудив этот вопрос с Россией и привлекая мировых лидеров к этой проблеме, можно говорить об установлении мира на Донбассе".

На Донбассе ненавидят все украинское

"Их настолько нашпиговали ненавистью к Украине, что они не воспринимают украинскую власть, считая ее преступной. Я думаю, что бросить их совсем – будет несправедливо со всех точек зрения, так как не во всем они виноваты. Виноваты те, кто сидят в Кремле и те, кого прислали оттуда, а они являются заложниками".

Война идет уже 300 лет

"Это не АТО, это – не комедия. Это война. Все высшие должностные лица, когда говорят, вспоминают, что агрессия, война. А когда садятся за стол и нужно подписать документ, принять закон – они не подписывают. Я не знаю почему. Говорят, что если мы подпишем, то начнется агрессия России. Она уже началась. Если говорить о культурно-духовной войне, то она идет с Переяславской Рады ".

Если не веришь – зачем тратить время?

"Вместе с тем, если мы садимся за стол переговоров, сразу не веря в возможность положительного развития, то для чего мы тратим это время?"

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Путин говорит глупости

"С моей точки зрения, он говорит глупости. Это не по-человечески. Он хочет свести в ненависти народы. Русских и украинцев. Она уже есть. Но разве можно так поступать? Бог видит все. Но это не значит, что мы должны так делать."

Про Крым

Крым не сможет жить без Украины

"Воды нет. Они хотят сделать Крым военной базой. Ведь Крым – это не высокое производство, а более затратная территория – и может наступить снова такое время, что Крым не сможет жить без Украины. Я в это верю".

Крым – это одно, а Донбасс – другое

"Нельзя этот вопрос решать одновременно, потому что Крым уже фактически аннексирован Россией и введен в систему российской федеративного государства. Поэтому этот вопрос непростой, его надо решать немного по-другому, потому что на Донбассе война, а Крым аннексирован".

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Нужно снимать блокаду

"Необходимо снимать все блокады. Вопросы, связанные с водой, электроэнергией и т.д. должны решаться цивилизованным рыночным путем. Если мы наладим нормальные отношения с жителями Крыма, думаю, постепенно мы эти отношения будем углублять, развивать, и придем к каким-то правильным выводам".

О декоммунизации и СССР

"К вашему сведению, в Украине принят закон о декоммунизации, где указано, что символы СССР должны быть сняты или, так сказать, перенесены в архив. Закон надо выполнять или внести поправки в закон. Моя точка зрения такая".

Отметим. Кравчук несколько раз включался в прямой эфир пропагандистской программы "60 минут" на канале "Россия 1". Однажды он выразил уверенное заявление, что Сталин и Гитлер встречались во Львове. Эти слова сразу же разлетелся по сети и стали мемом. Подробнее – читайте по ссылке.

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