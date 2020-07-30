С врагом нельзя договариваться: цитаты Кравчука о войне и России
Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в минской Трехсторонней контактной группе и заменить на этом месте Леонида Кучму. Что Кравчук говорил о войне на Донбассе, о России и Крыме за последние шесть лет с начала вооруженного конфликта?
24 канал собрал самые яркие и самым красноречивым цитаты первого президента Украины о войне на Донбассе и взаимоотношениях с Россией.
Важно знать Кравчук согласился возглавить ТКГ в Минске вместо Кучмы
Прекращение войны с Россией: основные мысли
Недавно Леонид Кравчук выступил на торжественном заседании Верховной Рады по поводу 30-летия принятия Декларации о государственном суверенитете Украины. Одна из его ведущих цитат оттуда – советоваться с врагом недопустимо.
Мы не имеем права даже думать о том, чтобы кто-то выполнял по отношению к нам роль "училок" или вмешивался в наши внутренние дела. Не имеет значения, на Западе это или на Востоке,
– заявил первый президент Украины.
Он отметил, что украинцы не могут допустить того, чтобы советоваться с недругами или врагами. Мол, это унижает нас. "Такие действия делают каждого, кто их допускает, ничтожным, мелким и очень маленьким. Я обращаюсь к вам с большой просьбой: остановить расшатывание маховика вражды в обществе и в самой Верховной Раде", – отметил Леонид Кравчук.
- О договоренностях лично с Путиным
"Есть целый ряд шагов, которые можно объединить в одну систему. Первое – это добиться, как бы ни было трудно, и встретиться на уровне российских и украинских властей, один на один. То, что творится на Донбассе, – это рука Кремля . И пока мы не договоримся с Россией – что мы можем, что Россия может, что мы не можем".
- "Ни у кого нет рецепта"
"Вы знаете, если бы ... Вот вы сказали, если бы я пришел и сказал: "Вот, у меня есть рецепт"... Если бы я такой рецепт имел ... Я думаю, что сегодня такого рецепта нет ни у кого. Но искать рецепт надо".
- Зеленский получил это по наследству
"Собственно говоря, аннексия Крыма, война на Донбассе – это те вещи, которые Зеленский получил в наследство от предыдущей власти. Они катастрофические. В этих условиях найти правильные решения очень непросто".
- Моральные авторитеты, которые могут остановить войну
"И я предлагал (и сейчас предлагаю) Кремлю определить 5 человек, моральных авторитетов, которые никогда не были у власти, в партиях, нигде ... Просто моральные авторитеты. В Украине таких 5. Пусть сядут и напишут документ, что нужно сделать, чтобы прекратилась война и наладить отношения".
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- "Я бы не допустил войны"
На вопрос "Если бы Вы были президентом, как бы достигали мира на Донбассе?" Кравчук заявил следующее: "Единственное, что я могу ответить, и это соответствует моим убеждениям: если бы я был президентом, я бы не допустил войны на Донбассе".
Кравчук считает, что он бы не допустил войны / Фото Getty Images
- Стоит ли говорить с Большой семеркой
"Можно подумать о странах Большой семерки, которые сегодня вершат политику в мире. Таким образом, обсудив этот вопрос с Россией и привлекая мировых лидеров к этой проблеме, можно говорить об установлении мира на Донбассе".
- На Донбассе ненавидят все украинское
"Их настолько нашпиговали ненавистью к Украине, что они не воспринимают украинскую власть, считая ее преступной. Я думаю, что бросить их совсем – будет несправедливо со всех точек зрения, так как не во всем они виноваты. Виноваты те, кто сидят в Кремле и те, кого прислали оттуда, а они являются заложниками".
- Война идет уже 300 лет
"Это не АТО, это – не комедия. Это война. Все высшие должностные лица, когда говорят, вспоминают, что агрессия, война. А когда садятся за стол и нужно подписать документ, принять закон – они не подписывают. Я не знаю почему. Говорят, что если мы подпишем, то начнется агрессия России. Она уже началась. Если говорить о культурно-духовной войне, то она идет с Переяславской Рады ".
- Если не веришь – зачем тратить время?
"Вместе с тем, если мы садимся за стол переговоров, сразу не веря в возможность положительного развития, то для чего мы тратим это время?"
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- Путин говорит глупости
"С моей точки зрения, он говорит глупости. Это не по-человечески. Он хочет свести в ненависти народы. Русских и украинцев. Она уже есть. Но разве можно так поступать? Бог видит все. Но это не значит, что мы должны так делать."
Про Крым
- Крым не сможет жить без Украины
"Воды нет. Они хотят сделать Крым военной базой. Ведь Крым – это не высокое производство, а более затратная территория – и может наступить снова такое время, что Крым не сможет жить без Украины. Я в это верю".
- Крым – это одно, а Донбасс – другое
"Нельзя этот вопрос решать одновременно, потому что Крым уже фактически аннексирован Россией и введен в систему российской федеративного государства. Поэтому этот вопрос непростой, его надо решать немного по-другому, потому что на Донбассе война, а Крым аннексирован".
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- Нужно снимать блокаду
"Необходимо снимать все блокады. Вопросы, связанные с водой, электроэнергией и т.д. должны решаться цивилизованным рыночным путем. Если мы наладим нормальные отношения с жителями Крыма, думаю, постепенно мы эти отношения будем углублять, развивать, и придем к каким-то правильным выводам".
О декоммунизации и СССР
"К вашему сведению, в Украине принят закон о декоммунизации, где указано, что символы СССР должны быть сняты или, так сказать, перенесены в архив. Закон надо выполнять или внести поправки в закон. Моя точка зрения такая".
Кравчук возглавит ТКГ: главное, что стоит знать
- Руководителем украинской делегации на переговорах относительно Донбасса был второй президент Украины Леонид Кучма. Однако 28 июля он решил покинуть переговорный процесс. СМИ сообщали, что дело в возрасте.
- Среди наиболее вероятных новых руководителей Владимир Зеленский назвал двух – вице-премьера и министра по вопросам оккупированных территорий Алексея Резникова, а также первого президента Украины Леонида Кравчука.
- Комментируя информацию о новой должности, Кравчук ранее заявлял, что к нему никакие предложения не поступали. В то же время он высоко оценивал Резникова как политика, поскольку тот – профессионал и давно занимается этим вопросом.
- В свое время вице-премьер Резников заявлял, что поддерживает инициативу Зеленского о назначении Кравчука. По его словам, он будет рад, если он назначен. Также Резников хотел бы, чтобы во главе был кто-то из "патриархов", потому что так будет лучше для минского процесса.
- Указ об обновленном составе делегации уже появился на сайте Президента.