Первый президент Украины Леонид Кравчук согласился возглавить украинскую делегацию в минской Трехсторонней контактной группе.

Об этом политик заявил во время общения с журналистами, передает 24 канал.

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"Я уже в своей жизни что-то видел и прошел. Но время для отдыха не пришло. Я принял решение, если я смогу, а я хочу этого, что-то сделать, чтобы ускорить мир на Донбассе, я буду это делать до последнего вздоха. Поэтому я и согласился", – подчеркнул Кравчук.

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