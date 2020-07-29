Кучма решил выйти из переговорной Трехсторонней контактной группы в Минске. Почему второй президент выходит из переговоров и как это повлияет на работу ТКГ, – в нашем материале.

Уход Кучмы не должен удивлять

Как рассказал 24 каналу политолог Петр Олещук, возраст и здоровье второго президента Украины не позволяют активно заниматься переговорным процессом. Поэтому уход Кучмы не должен кого-то удивлять. Впрочем, замечает эксперт, почему именно сейчас Кучма принял такое решение, – трудно сказать.

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Уже много конспирологии, что на переговорах должна быть очень страшная зрада, которую даже Кучма не готов одобрить. Но, скорее, Кучме надо было уйти сейчас – после заключения нового наиболее широкомасштабного соглашения о полном прекращении огня. Кучма может считать, что этими договоренностями он сделал все, что мог. Достойная точка в его деятельности в ТКГ,

– считает Петр Олещук.

В то же время, по мнению политэксперта Валерия Клочка, Кучму "выпихнули" из ТКГ, потому что сейчас Украину представляет первый заместитель вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. И официальный уход Кучмы был вопросом времени.



Кучма работал в Минске от имени Украины с первых дней войны с Россией / Фото Wikipedia

В офисе Президента сообщили, что Кучме в этом году исполнится 82 года. Ему физически тяжело было справляться с обязанностями.

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Сам Кучма конкретные причины выхода из ТКГ не сообщил. Второй президент отметил, что в течение последнего года работа ТКГ была восстановлена и значительно продвинулась. Был осуществлен ряд важных шагов, достигнуты договоренности. Он также пообещал делиться опытом и предоставлять консультации относительно шагов на пути к установлению мира.

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Кучма в ТКГ: основное

Леонид Кучма принимал участие в переговорах по Донбассу с первых недель войны и был полномочным представителем Украины в ТКГ.

В 2014 году Кучма подписал от официальной украинской стороны так называемый Минский протокол.

В сентябре 2018 года впервые заявил о своем уходе из контактной группы по Донбассу.

После президентских выборов Владимир Зеленский убедил политика вернуться к работе, чтобы перезапустить процесс переговоров.

У Зеленского считают, что Кучма справился с этим заданием.

Как повлияет на позиции Украины уход Кучмы и кто его заменит

По словам Петра Олещука, уход Кучмы не будет иметь катастрофических последствий в переговорном процессе. Общую линию переговоров определяет высшее политическое руководство государства, а не участники ТКГ. Кроме того, в составе ТКГ произошли существенные изменения. Включен Алексей Резников, представители оккупированных территорий с проукраинскими позициями – Сергей Гармаш и Денис Казанский. И это серьезное усиление переговорной группы. Есть кому работать и продолжать переговоры.

Конечно, Кучма – самый опытный переговорщик. Дважды президент, вел переговоры на высшем государственном уровне. Поэтому наши позиции в Минске будут ослаблены. Кучма пользовался авторитетом среди россиян. Но глобально ничего не изменится,

– считает Олещук.

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Пока, по сообщению ОПУ, выполнять обязанности Кучмы будет первый заместитель вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Кучма ранее просил передать Резникову свои полномочия. А Зеленский вскоре назначит обновленный состав делегации.



Резников – наиболее вероятный кандидат вместо Кучмы / Фото из Facebook

Владимир Зеленский заявил, что это один из самых сложных кадровых выборов. По словам президента, есть несколько претендентов на эту должность. Один из них – вице-премьер-министр Алексей Резников. Кроме того, ведутся переговоры с Леонидом Кравчуком.

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По мнению Олещука, место Кучмы должен занять кто-то соизмеримый в политическом смысле со вторым президентом. Кого бы знали россияне и воспринимали его серьезно. Значимая фигура с опытом, но желательно моложе и активнее. К примеру, кто-то из бывших министров иностранных дел.