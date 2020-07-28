Кучма вышел из Трехсторонней контактной группы: говорит первый заместитель Резников
Леонид Кучма 28 июля решил покинуть Трехстороннюю контактную группу по решению конфликта на Донбассе. Выполнять его обязанности определенное время будет первый заместитель вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
Реакция Резникова на решение Кучмы
Алексей Резников напомнил, что Леонид Кучма уже 6 лет занимается переговорами в Минске и уже давно сообщал президенту Владимиру Зеленскому о том, что готов к определенной ротации в ТКГ, пишет УНИАН.
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Президент еще в мае официально заявлял о том, что Кучма просит рано или поздно предоставить ему возможность уйти на отдых.
В то же время политик призвал дождаться указа Владимира Зеленского о внесенных изменениях в составе делегации.
Сам Резников хотел бы, чтобы председателем стал уважаемый человек, известный в украинском обществе и в мире, "которого можно было бы называть патриархом".
Для того, чтобы продемонстрировать, насколько серьезно Украина относится к минскому процессу, как безальтернативной на сегодня площадки, которая обеспечивает решение нормандского формата,
– пояснил он.
В любом случае Резников заверил, что точно будет работать в команде вместе в интересах Украины.
Решение Кучмы было принято давно
Пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала, что решение президента Кучмы оставить пост главы делегации ТКГ не возникло вчера, сообщает НВ.
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Политик уже просил передать полномочия Алексею Резникову. Леонид Кучма подчеркивал, что обновленная делегация Украины может действовать профессионально и без его участия.
Однако тогда президент просил Леонида Кучму остаться, чтобы на переговорах в Минске достичь существенных сдвигов.
По словам Мендель, эти положительные изменения произошли.
- Украина в начале мая изменила свой подход к работе в Минске.
- Удалось усилить делегацию – в ее состав вошли и действующие чиновники, и парламентарии.
Пресс-секретарь добавила, что Леонид Кучмак работал в ТКГ не постоянно.
Он вспоминал очень часто о возрасте, работа там занимает много времени, это довольно большая нагрузка. Вспомните, что в 2018 году он впервые говорил о прекращении работы в ТКГ, мотивируя это достижением критического возраста,
– пояснила Мендель.
Тогда среди мотивов Кучмы было то, что по состоянию на 2018 год минский процесс был в тупике, и прогресс в переговорах "не интересовал ни одну из сторон". После президентских выборов Владимир Зеленский убедил политика вернуться к работе, чтобы перезапустить процесс переговоров.
"Мы думаем, что за прошедший год эта задача была решена", – подытожила Мендель.
Кучма вышел из ТКГ: что известно
- Леонид Кучма участвовал в переговорах по Донбассу с первых недель войны и был полномочным представителем Украины в ТКГ.
- В 2014 году он подписал от официальной украинской стороны так называемый Минский протокол.
- В сентябре 2018 года впервые заявил о своем уходе из группы контактов по Донбассу.
- Сам Кучма заявил, что в течение последнего года работа ТКГ была восстановлена и значительно продвинулась, был осуществлен ряд важных шагов, достигнуты важные договоренности.
- Пока причин своего решения он не объяснил.
- Второй президент в дальнейшем в случае необходимости готов делиться опытом и предоставлять консультации относительно шагов на пути к установлению мира.