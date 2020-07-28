Леонид Кучма 28 июля решил покинуть Трехстороннюю контактную группу по решению конфликта на Донбассе. Выполнять его обязанности определенное время будет первый заместитель вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Реакция Резникова на решение Кучмы

Алексей Резников напомнил, что Леонид Кучма уже 6 лет занимается переговорами в Минске и уже давно сообщал президенту Владимиру Зеленскому о том, что готов к определенной ротации в ТКГ, пишет УНИАН.

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Президент еще в мае официально заявлял о том, что Кучма просит рано или поздно предоставить ему возможность уйти на отдых.

Заметим, что пока исполнять обязанности главы делегации будет Алексей Резников.

В то же время политик призвал дождаться указа Владимира Зеленского о внесенных изменениях в составе делегации.

Сам Резников хотел бы, чтобы председателем стал уважаемый человек, известный в украинском обществе и в мире, "которого можно было бы называть патриархом".

Для того, чтобы продемонстрировать, насколько серьезно Украина относится к минскому процессу, как безальтернативной на сегодня площадки, которая обеспечивает решение нормандского формата,

– пояснил он.

В любом случае Резников заверил, что точно будет работать в команде вместе в интересах Украины.

Решение Кучмы было принято давно

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала, что решение президента Кучмы оставить пост главы делегации ТКГ не возникло вчера, сообщает НВ.

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Политик уже просил передать полномочия Алексею Резникову. Леонид Кучма подчеркивал, что обновленная делегация Украины может действовать профессионально и без его участия.

Однако тогда президент просил Леонида Кучму остаться, чтобы на переговорах в Минске достичь существенных сдвигов.

По словам Мендель, эти положительные изменения произошли.

Украина в начале мая изменила свой подход к работе в Минске.

Удалось усилить делегацию – в ее состав вошли и действующие чиновники, и парламентарии.

Пресс-секретарь добавила, что Леонид Кучмак работал в ТКГ не постоянно.

Он вспоминал очень часто о возрасте, работа там занимает много времени, это довольно большая нагрузка. Вспомните, что в 2018 году он впервые говорил о прекращении работы в ТКГ, мотивируя это достижением критического возраста,

– пояснила Мендель.

Тогда среди мотивов Кучмы было то, что по состоянию на 2018 год минский процесс был в тупике, и прогресс в переговорах "не интересовал ни одну из сторон". После президентских выборов Владимир Зеленский убедил политика вернуться к работе, чтобы перезапустить процесс переговоров.

"Мы думаем, что за прошедший год эта задача была решена", – подытожила Мендель.

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