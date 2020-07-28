Леонід Кучма 28 липня вирішив покинути Тристоронню контактну групу щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Виконувати його обов’язки певний час буде перший заступник віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Реакція Резнікова на рішення Кучми

Олексій Резніков нагадав, що Леонід Кучма уже 6 років займається переговорним процесом у Мінську і вже давно повідомляв президенту Володимиру Зеленському про те, що готовий до певної ротації у ТКГ, пише УНІАН.

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Президент ще у травні офіційно заявляв про те, що Кучма просить рано чи пізно надати йому можливість піти на відпочинок.

Зауважимо, що наразі виконувати обов’язки голови делегації буде Олексій Резніков.

Водночас політик закликав дочекатися указу Володимира Зеленського про внесенні зміни у складі делегації.

Сам Резніков хотів би, щоб головою стала поважна людина, відома в українському суспільстві і в світі, "яку би можна було називати патріархом".

Для того, щоб продемонструвати, наскільки серйозно Україна ставиться до мінського процесу, як безальтернативного на сьогодні майданчика, який забезпечує рішення нормандського формату,

– пояснив він.

У будь-якому випадку Резніков запевнив, що точно буде працювати в команді разом в інтересах України.

Рішення Кучми було прийнято давно

Прессекретарка президента Юлія Мендель розповіла, що рішення президента Кучми залишити посаду голови делегації ТКГ не виникло вчора, повідомляє НВ.

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Політик вже просив передати повноваження Олексію Рєзнікову. Леонід Кучма наголошував, що оновлена делегація України може діяти професійно і без його участі.

Однак тоді президент просив Леоніда Кучму залишитися, щоб на переговорах у Мінську досягнути суттєвих зрушень.

За словами Мендель, ці позитивні зміни відбулися.

Україна на початку травня змінили свій підхід до роботи в Мінську.

Вдалося підсилити делегацію – до її складу увійшли і чинні посадовці, і парламентарі.

Прессекретарка додала, що Леонід Кучмак працював у ТКГ не постійно.

Він згадував дуже часто про вік, робота там займає багато часу, це доволі велике навантаження. Згадайте, що у 2018 році він вперше казав про припинення роботи у ТКГ, мотивуючи це досягненням критичного віку,

– пояснила Мендель.

Тоді серед мотивів Кучми було й те, що станом на 2018 рік мінський процес був у глухому куті, і прогрес у переговорах "не цікавив жодну зі сторін". Після президентських виборів Володимир Зеленський переконав політика повернутися до роботи, щоб перезапустити процес переговорів.

"Ми думаємо, що за рік, який минув, це завдання було вирішено", – підсумувала Мендель.

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