Кучма вийшов з Тристоронньої контактної групи по Донбасу: як відреагував Зеленський
Леонід Кучма 28 липня вирішив покинути Тристоронню контактну групу щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Другий президент України двічі очолював українську делегацію ТКГ.
Інформацію про це підтвердили в пресслужбі Офісу Президента.
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Чому Кучма покидає ТКГ і що про це каже Зеленський
Зеленський заявив, що робота Кучми в мінському процесі була надзвичайно важливою та одночасно складною.
Глава держави також зазначив, що з повагою та пошаною ставиться до його рішення про припинення участі в діяльності ТКГ.
Реакція самого Кучми
- Сам Кучма заявив, що протягом останнього року робота ТКГ була відновлена і значно просунулася, був здійснений ряд важливих кроків, досягнуті важливі домовленості. Водночас причини свого кроку він наразі не пояснив.
- Він зазначив, що й надалі в разі необхідності готовий ділитися досвідом та надавати консультації щодо кроків на шляху до встановлення миру.
Що відомо про участь Кучми в ТКГ щодо Донбасу
- Кучма брав участь в переговорах по Донбасу з перших тижнів війни та був повноважним представником України в ТКГ.
- У 2014 році він підписав від офіційної української сторони так званий Мінський протокол. У вересні 2018 року вперше заявив про свій відхід з контактної групи по Донбасу.
- В червні 2019 року президент Володимир Зеленський знову призначив його представником України в контактній групі по Донбасу.
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Хто входить до нового складу делегації ТКГ
- Українську делегацію у Тристоронній контактній групі очолював Кучма.
- Першим заступником є віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
- Ще одним заступником є голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко.
- Заступниця міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Юлія Свириденко – представниця України в робочій підгрупі з соціально-економічних питань.
- Голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики Андрій Костін є представником України в робочій підгрупі з політичних питань.
- Заступник міністра оборони Олександр Поліщук представляє Україну в робочій підгрупі з безпекових питань.
- Голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова є представником України в робочій підгрупі з гуманітарних питань.