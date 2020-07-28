Леонід Кучма 28 липня вирішив покинути Тристоронню контактну групу щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Другий президент України двічі очолював українську делегацію ТКГ.

Інформацію про це підтвердили в пресслужбі Офісу Президента.

До теми "Мінськ" сам по собі нічого не вирішує, – Резніков про необхідність зміни домовленостей

Чому Кучма покидає ТКГ і що про це каже Зеленський

Зеленський заявив, що робота Кучми в мінському процесі була надзвичайно важливою та одночасно складною.

Глава держави також зазначив, що з повагою та пошаною ставиться до його рішення про припинення участі в діяльності ТКГ.

Реакція самого Кучми

Сам Кучма заявив, що протягом останнього року робота ТКГ була відновлена ​​і значно просунулася, був здійснений ряд важливих кроків, досягнуті важливі домовленості. Водночас причини свого кроку він наразі не пояснив.

Він зазначив, що й надалі в разі необхідності готовий ділитися досвідом та надавати консультації щодо кроків на шляху до встановлення миру.

Що відомо про участь Кучми в ТКГ щодо Донбасу

Кучма брав участь в переговорах по Донбасу з перших тижнів війни та був повноважним представником України в ТКГ.

У 2014 році він підписав від офіційної української сторони так званий Мінський протокол. У вересні 2018 року вперше заявив про свій відхід з контактної групи по Донбасу.

В червні 2019 року президент Володимир Зеленський знову призначив його представником України в контактній групі по Донбасу.

Актуально Нова угода про примирення на Донбасі: у ТКГ гарантують високі шанси

Хто входить до нового складу делегації ТКГ