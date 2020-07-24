Нова угода про примирення на Донбасі: у ТКГ гарантують високі шанси
Українська делегація в Тристоронній контактній групі високо оцінює шанси на припинення вогню на Донбасі. Нове перемир'я набагато масштабніше, адже передбачає багато конкретних заходів.
Про це розповів заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі в Мінську, нардеп Олександр Мережко, повідомляє РБК-Україна.
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У нього не такий абстрактний, загальний характер, як у попередніх. Крім того, є шанс, що це перемир'я буде підтверджено на найвищому рівні, мова про нормандський формат. Це додає йому політичної і дипломатичної ваги, порушити його буде набагато складніше, і порушення будуть мати наслідки для порушника,
– сказав Мережко.
При цьому нардеп допускає, що на перших порах може бути загальне порушення перемир'я, з масштабними бойовими діями, або окремі епізодичні порушення перемир'я. Повне припинення вогню вимагає часу і дисципліни з боку, перш за все, російських окупаційних військ на Донбасі.
Угоду про припинення вогню вже підтримала Німеччина, керівництво ОБСЄ та ООН.
"Франція і Німеччина більш ретельно дивляться на цей процес і оцінюють, хто дійсно сумлінно зацікавлений в реалізації Мінських угод, а хто веде себе недобросовісно, хоче їх зірвати, звинувативши іншу сторону. Вони спостерігають і будуть робити відповідні висновки", – підсумував Мережко.
Що відомо про нову угоду щодо припинення вогню на Донбасі?
ТКГ домовилась про повне припинення вогню з 27 липня 2020 року. Зеленський хоче, аби угоду підписали лідери "нормандської четвірки", адже це підвищить її статус. Президент зазначив, що нова угода не позбавляє українських військових можливості самозахисту.
Також Зеленський наголосив, потрібно розшифрувати кожен пункт Мінських угод, аби зрозуміти, що саме може виконати кожна зі сторін. Натомість у Кремлі заявили, що Мінські угоди "написані досить просто" і "документ містить вичерпні формулювання".
Які умови нової угоди?
- Заборона на будь-які наступальні й розвідувально-диверсійні дії, а також використання літаючих апаратів сторін.
- Не можна розміщувати важке озброєння у населених пунктах та їх околицях.
- Створення координаційного механізму, що реагуватиме на порушення режиму припинення вогню.
- Впровадження дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатора ТКГ.
- Заборона застосування вогню. У відповідь стріляти можна у разі наступальних дій, якщо вогонь відкритий за наказом відповідного керівництва ЗСУ і керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби застосувати координаційний механізм.