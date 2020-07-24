Українська делегація в Тристоронній контактній групі високо оцінює шанси на припинення вогню на Донбасі. Нове перемир'я набагато масштабніше, адже передбачає багато конкретних заходів.

Про це розповів заступник голови української делегації в Тристоронній контактній групі в Мінську, нардеп Олександр Мережко, повідомляє РБК-Україна.

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У нього не такий абстрактний, загальний характер, як у попередніх. Крім того, є шанс, що це перемир'я буде підтверджено на найвищому рівні, мова про нормандський формат. Це додає йому політичної і дипломатичної ваги, порушити його буде набагато складніше, і порушення будуть мати наслідки для порушника,

– сказав Мережко.

При цьому нардеп допускає, що на перших порах може бути загальне порушення перемир'я, з масштабними бойовими діями, або окремі епізодичні порушення перемир'я. Повне припинення вогню вимагає часу і дисципліни з боку, перш за все, російських окупаційних військ на Донбасі.

Угоду про припинення вогню вже підтримала Німеччина, керівництво ОБСЄ та ООН.

"Франція і Німеччина більш ретельно дивляться на цей процес і оцінюють, хто дійсно сумлінно зацікавлений в реалізації Мінських угод, а хто веде себе недобросовісно, хоче їх зірвати, звинувативши іншу сторону. Вони спостерігають і будуть робити відповідні висновки", – підсумував Мережко.