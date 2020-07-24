Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе высоко оценивает шансы на прекращение огня на Донбассе. Новое перемирие гораздо масштабнее, ведь предусматривает много конкретных мер.

Об этом рассказал заместитель председателя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе в Минске, нардеп Александр Мережко, сообщает РБК-Украина.

Важно: Прорыв в ТКГ: стороны договорились о полном прекращении огня на Донбассе

У него не такой абстрактный, общий характер, как у предыдущих. Кроме того, есть шанс, что это перемирие будет подтверждено на самом высоком уровне, речь о нормандском формате. Это добавляет ему политического и дипломатического веса, нарушить его будет гораздо сложнее, и нарушения будут иметь последствия для нарушителя,

– сказал Мережко.

При этом нардеп допускает, что на первых порах может быть общее нарушение перемирия, с масштабными боевыми действиями, или отдельные эпизодические нарушения перемирия. Полное прекращение огня требует времени и дисциплины со стороны, прежде всего, российских оккупационных войск на Донбассе.

Соглашение о прекращении огня уже поддержала Германия, руководство ОБСЕ и ООН.

"Франция и Германия более тщательно смотрят на этот процесс и оценивают, кто действительно добросовестно заинтересован в реализации Минских соглашений, а кто ведет себя недобросовестно, хочет их сорвать, обвинив другую сторону. Они наблюдают и будут делать соответствующие выводы", – подытожил Мережко.

Что известно о новом соглашении о прекращении огня на Донбассе?

ТКГ договорилась о полном прекращении огня с 27 июля 2020 года. Зеленский хочет, чтобы соглашение подписали лидеры "нормандской четверки", ведь это повысит его статус. Президент отметил, что новое соглашение не лишает украинских военных возможности самозащиты.

Также Зеленский отметил, нужно расшифровать каждый пункт Минских соглашений, чтобы понять, что именно может выполнить каждая из сторон. Зато в Кремле заявили, что Минские соглашения "написаны довольно просто" и "документ содержит исчерпывающие формулировки".

Каковы условия нового соглашения?