Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока договоренность о прекращении огня на Донбассе и уголовная ответственность за ее нарушение является лишь совместным заявлением сторон. Впрочем в дальнейшем должны быть выписаны соответствующие документы, где будет регламентироваться общая процедура.

За этим совместным заявлением в дальнейшем будут работать в минском формате, где и будут выписывать четкие условия перемирия. Об этом Владимир Зеленский рассказал журналистам в Станице Луганской, сообщает 24 канал.

Стоит знать Прекращение огня на Донбассе с 27 июля: что оно предусматривает

В минском формате все должно быть детально прописано – кто отвечает за нарушения, когда и как, как передается эта информация и прочее. Сейчас это первый шаг, а то уже будет второй,

– отметил президент Украины.

Он выразил убеждение, что если стороны подпишут первый шаг, тогда все так же подпишут и второй шаг. Глава государства считает важным, чтобы конкретные договоренности были выписаны на бумаге.

"Это наша тактика – мы хотим расшифровки каждого пункта минских договоренностей. Тогда мы знаем, в состоянии ли мы это выполнить, как мы это будем делать и кто за это ответственен", – рассказал Владимир Зеленский.

По его словам, украинские представители в Минске постоянно поднимают вопрос относительно деталей переговоров. Мол, в этом и позиция Украины – акцентировании на мелких деталях, где и будут ответы на вопросы.

Президент также подчеркнул, что договоренность должны подписать все стороны нормандского формата – Украина, Россия, Франция и Германия. Тогда с 27 июля и должно наступить перемирие.

Смогут ли украинские военные защищаться от атак боевиков

Участие в поездке в Станицу Луганскую, а также в пресс-конференции принял и министр обороны Украины Андрей Таран. Он ответил на вопрос, смогут ли украинские войска ответить на провокации боевиков после объявления перемирия.

Министр подчеркнул, что Украина готова прекратить огонь на Донбассе, но не будет бездействовать, если после 27 июля обстрелы боевиков продолжатся.

Я тоже видел много перемирия, поверьте мне. Никто не собирается ждать, пока нас будут убивать. Сейчас мы посмотрим на наличие политической воли, которая у Украины есть. Посмотрим, что нам ответит другая сторона,

– заявил Андрей Таран.

Что предполагает договоренность о прекращении огня: