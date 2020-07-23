Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки домовленість про припинення вогню на Донбасі й кримінальна відповіповідальність за її порушення є лише спільною заявою сторін. Втім надалі мають бути виписані відповідні документи, де регламентуватиметься загальна процедура.

За цією спільною заявою надалі працюватимуть у мінському форматі, де й виписуватимуть чіткі умови перемир'я. Про це Володимир Зеленський розповів журналістам у Станиці Луганській, повідомляє 24 канал.

Варто знати Припинення вогню на Донбасі з 27 липня: що воно передбачає

У мінському форматі все повинно бути детально виписано – хто відповідає за порушення, коли і як, як передається ця інформація тощо. Зараз це перший крок, а то вже буде другий,

– зазначив президент України.

Він висловив переконання, що коли сторони підпишуть перший крок, тоді всі так само підпишуть і другий крок. Глава держави вважає найважливішим, щоб конкретні домовленості були виписані на папері.

"Це наша тактика – ми хочемо розшифрування кожного пункту мінських домовленостей. Тоді ми знаємо, чи спроможні ми це виконати, як ми це будемо робити й хто за це відповідальний", – розповів Володимир Зеленський.

За його словами, українські представники в Мінську постійно піднімають питання щодо деталей переговорів. Мовляв, у цьому й позиція України – акцентуванні на дрібних деталях, де й будуть відповіді на питання.

Президент також підкреслив, що домовленість мають підписати всі сторони нормандського формату – Україна, Росія, Франція й Німеччина. Тоді з 27 липня й має наступити перемир'я.

Чи зможуть українські військові захищатися від атак бойовиків

Участь у поїздці до Станиці Луганської, а також у пресконференції взяв і міністр оборони України Андрій Таран. Він відповів на питання, чи зможуть українські війська відповісти на провокації бойовиків після оголошення перемир'я.

Міністр наголосив, що Україна готова припинити вогонь на Донбасі, але не буде бездіяти, якщо після 27 липня обстріли бойовиків продовжаться.

Я теж бачив багато перемир'я, повірте мені. Ніхто не збирається чекати, поки нас будуть вбивати. Зараз ми подивимося на наявність політичної волі, яка в України є. Подивимося, що нам відповість інша сторона,

– заявив Андрій Таран.

Що передбачає домовленість про припинення вогню: