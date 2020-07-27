Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив про нектуальність мінських угод. ВІн вважає, що багато деяких речей у домовленостях на сьогодні потребують перегляду та модернізації.

Лідери нормандського формату свого часу утворили мінський майданчик як логістичний центр для проведення технічних перемовин. Про це Олексій Резніков розповів в ефірі програми "Про головне" на 24 каналі.

До теми Україна пропонуватиме "нормандській четвірці" модернізувати "Мінськ", – Резніков

"Мінськ" сам по собі нічого не вирішує. Він вирішує ті завдання, які йому ставлять лідери нормандського формату, наші партнери – Німеччина та Франція –, які взялися допомагати Україні", – поясни він.

За його словами, саме міжнародні партнери є головним фактором стримування подальшої агресії з боку РФ.

Міністр зауважив, що "Мінськ" був написаний у 2014 році, і певні речі вже застаріли, починаючи від дат, які там вказані – це 2014-2015 рік. І також є багато деяких речей, які на сьогодні необхідно переглянути та удосконалити.

Наприклад, в пункті 4 чітко вказано, де проходить лінія розмежування. І вона визначена в постанові Верховної Ради про це. Але на сьогодні це не відповідає реаліям.

1700 квадратних кілометрів окуповані проксі РФ у невідповідності до пункту 4 комплексу заходів у Мінську,

– відзначив Олексій Резніков.

І додав, що "Мінськ" залишається безальтернативним майданчиком щодо реалізації тих домовленостей, які відбулися в 2014 році. Сьогодні так вважають і лідери нормандського формату. Про це була розмова в Парижі.

"Тому ми так само маємо виконувати ці домовленості, намагатися знайти порозуміння, припинити цю гібридну війну і отримати мир на Донбасі. Тому я тут не бачу протиріччя, його не існує", – зазначив міністр.

Що відомо про мінські угоди

Це узагальнювальний термін на позначення трьох спільних документів сторін-учасників врегулювання ситуації на Донбасі в нормандському форматі:

Мінський протокол;

Меморандум про виконання положень Протоколу;

Комплекс заходів щодо виконання Мінського протоколу.

Комплекс заходів щодо виконання Мінського протоколу передбачає: