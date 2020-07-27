"Мінськ" сам по собі нічого не вирішує, – Резніков про необхідність зміни домовленостей
Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив про нектуальність мінських угод. ВІн вважає, що багато деяких речей у домовленостях на сьогодні потребують перегляду та модернізації.
Лідери нормандського формату свого часу утворили мінський майданчик як логістичний центр для проведення технічних перемовин. Про це Олексій Резніков розповів в ефірі програми "Про головне" на 24 каналі.
До теми Україна пропонуватиме "нормандській четвірці" модернізувати "Мінськ", – Резніков
"Мінськ" сам по собі нічого не вирішує. Він вирішує ті завдання, які йому ставлять лідери нормандського формату, наші партнери – Німеччина та Франція –, які взялися допомагати Україні", – поясни він.
За його словами, саме міжнародні партнери є головним фактором стримування подальшої агресії з боку РФ.
Міністр зауважив, що "Мінськ" був написаний у 2014 році, і певні речі вже застаріли, починаючи від дат, які там вказані – це 2014-2015 рік. І також є багато деяких речей, які на сьогодні необхідно переглянути та удосконалити.
Наприклад, в пункті 4 чітко вказано, де проходить лінія розмежування. І вона визначена в постанові Верховної Ради про це. Але на сьогодні це не відповідає реаліям.
1700 квадратних кілометрів окуповані проксі РФ у невідповідності до пункту 4 комплексу заходів у Мінську,
– відзначив Олексій Резніков.
І додав, що "Мінськ" залишається безальтернативним майданчиком щодо реалізації тих домовленостей, які відбулися в 2014 році. Сьогодні так вважають і лідери нормандського формату. Про це була розмова в Парижі.
"Тому ми так само маємо виконувати ці домовленості, намагатися знайти порозуміння, припинити цю гібридну війну і отримати мир на Донбасі. Тому я тут не бачу протиріччя, його не існує", – зазначив міністр.
Що відомо про мінські угоди
Це узагальнювальний термін на позначення трьох спільних документів сторін-учасників врегулювання ситуації на Донбасі в нормандському форматі:
- Мінський протокол;
- Меморандум про виконання положень Протоколу;
- Комплекс заходів щодо виконання Мінського протоколу.
Комплекс заходів щодо виконання Мінського протоколу передбачає:
- Негайне та всеосяжне припинення вогню в окремих районах Донецької та Луганської областей України та його суворе виконання.
- Відведення важких озброєнь обома сторонами на рівні відстані з метою створення зони безпеки.
- Моніторинг з боку ОБСЄ режиму припинення вогню.
- Відведення важкого озброєння із застосуванням всіх необхідних технічних систем.