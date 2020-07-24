Україна пропонуватиме лідерам нормандського формату підтримати модернізацію мінських угод. Щоправда, це станеться, якщо у 2020 році не вдасться вийти на їх реалізацію.

Позиція України щодо модернізації мінських угод

Про це заявив віцепрем'єр, перший заступник голови делегації України в мінській ТКГ щодо Донбасу Олексій Резніков. Як він зазначив у коментарі журналу "Фокус", президент Зеленський називав термін у один рік. А у 2020 році він закінчується.

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"Думаю, у будь-якому разі мінський майданчик як логістичний центр для вирішення економічних і гуманітарних питань має залишитися. Щодо умов, які нереалістично виконати, проситимемо лідерів "нормандської четвірки" підтримати їх модернізацію", – зауважив Резніков.

За його словами, європейські партнери сьогодні шкодують, що свого часу проявили м'якість і дали керівництву Росії "так далеко зайти, зокрема з текстом "Мінська", з жорсткими зобов'язаннями, які Україні було запропоновано взяти на себе".

"Я маю на увазі правові аспекти. Це втручання в наш суверенітет", – підкреслив він.

Крім того, віцепрем’єр повідомив, що Росія "мріє сісти за стіл переговорів" із США, але американці не хочуть цього та не вважають РФ для себе рівними. Водночас він вказав на важливість політичної, військово-технічної та дипломатичної підтримки України з боку США.

Резніков додав, що після зміни політичного керівництва України, приходу до влади президента Володимира Зеленського "Мінськ" перезапустився. Також українська сторона спробувала "вдихнути життя в тіло", що перебуває в комі, й у такий спосіб спробувати зупинити війну.