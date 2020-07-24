Володимир Зеленський заявив, що мінські угоди потребують розшифрування. У Кремлі відповіли, що не розуміють, що саме потребує додаткових пояснень.

Офіційний Київ намагається на всіх рівнях нібито поставити під сумнів самі мінські угоди, заявив прессекретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пишуть "РИА-Новости".

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За словами Пєскова, мінські угоди – "наріжний у процесі врегулювання".

Важко сказати, що там можна розшифровувати, тому що написано все досить просто. І документ містить вичерпні формулювання,

– зазначив прессекретар Путіна.

Та додав, що контакти за ним будуть продовжуватися.

Що раніше казав Зеленський

Президент України заявив, що потрібно розшифрувати кожний пункт мінських угод , щоб зрозуміти, що саме може виконати кожна зі сторін.

, щоб зрозуміти, що саме може виконати кожна зі сторін. Адже позиція України – в акцентуванні на дрібних деталях, де й будуть відповіді на питання.

Нагадаємо, раніше ТКГ домовилася про припинення вогню на Донбасі з 27 липня.

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