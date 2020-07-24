В Кремле прокомментировали требования Зеленского расшифровать минские соглашения
Владимир Зеленский заявил, что минские соглашения нуждаются в расшифровке. В Кремле ответили, что не понимают, что именно требует дополнительных пояснений.
Офіційний Київ намагається на всіх рівнях нібито поставити під сумнів самі мінські угоди, заявив прессекретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков, пишуть "РИА-Новости".
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За словами Пєскова, мінські угоди – "наріжний у процесі врегулювання".
Важко сказати, що там можна розшифровувати, тому що написано все досить просто. І документ містить вичерпні формулювання,
– зазначив прессекретар Путіна.
Та додав, що контакти за ним будуть продовжуватися.
Що раніше казав Зеленський
- Президент України заявив, що потрібно розшифрувати кожний пункт мінських угод, щоб зрозуміти, що саме може виконати кожна зі сторін.
- Адже позиція України – в акцентуванні на дрібних деталях, де й будуть відповіді на питання.
Нагадаємо, раніше ТКГ домовилася про припинення вогню на Донбасі з 27 липня.
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Що передбачають домовленості
- Заборона на наступальні й розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літаючих апаратів сторін.
- Заборона на застосування вогню.
- Заборона на розміщення важкого озброєння у населених пунктах та їх околицях.
- Ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників.
- Створення і задіяння координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню.
- У відповідь вогонь у разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних сил України і керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм.