Украина будет предлагать лидерам нормандского формата поддержать модернизацию минских соглашений. Правда, это произойдет, если в 2020 году не удастся выйти на их реализацию.

Об этом заявил вице-премьер, первый заместитель главы делегации Украины в минской ТКГ по Донбассу Алексей Резников. Как он отметил в комментарии журналу "Фокус", президент Зеленский называл срок в один год. А в 2020 году он заканчивается.

Актуально В Кремле прокомментировали требования Зеленского расшифровать минские соглашения

"Думаю, в любом случае минская площадка как логистический центр для решения экономических и гуманитарных вопросов должна остаться. Относительно условий, которые нереалистично выполнить, будем просить лидеров "нормандской четверки" поддержать их модернизацию", – отметил Резников.

По его словам, европейские партнеры сегодня жалеют, что в свое время проявили мягкость и дали руководству России "так далеко зайти, в частности с текстом "Минска", с жесткими обязательствами, которые Украине было предложено взять на себя".

"Я имею в виду правовые аспекты. Это вмешательство в наш суверенитет", – подчеркнул он.

Кроме того, вице-премьер сообщил, что Россия "мечтает сесть за стол переговоров" с США, но американцы не хотят этого и не считают РФ для себя равными. В то же время он отметил важность политической, военно-технической и дипломатической поддержки Украины со стороны США.

Резников добавил, что после смены политического руководства Украины, прихода к власти президента Владимира Зеленского "Минск" перезапустился. Также украинская сторона попыталась "вдохнуть жизнь в тело", которое находится в коме, и таким образом попытаться остановить войну.

Запад это видит, понимает. И если "Минск" снова не закончится тем, что записано в минских сделках – проведением выборов по украинским законам, восстановлением суверенитета, территориальной целостности, взятием контроля над границей, выводом иностранных войск, – тогда придется честно сказать: "Мы сделали все, что могли, но нет политической воли РФ закончить эту войну",

– подытожил представитель Украины в минской ТКГ.

Обратите внимание Новое соглашение о примирении на Донбассе: в ТКГ гарантируют высокие шансы

Главное о минских соглашениях

Это обобщающий термин для обозначения трех совместных документов сторон-участников урегулирования ситуации на Донбассе в нормандском формате:

Минский протокол;



Меморандум о выполнении положений Протокола;



Комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола.

Хотя минские соглашения и разделяют на "первое" и "второе", официально существует только Протокол, содержащий ряд договоренностей и Комплекс мероприятий по их выполнению.

Минские соглашения является прежде всего политическими, а не юридически обязательными документами. Они – не ратифицированы Верховной Радой Украины как международно-правовые договоры.

11 – 12 февраля 2015 года был согласован Комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола (так называемый "Минск – 2"). Соглашение также подписала контактная группа, состоящая из представителей России, Украины и оккупированного Донбасса. Документ содержит 13 пунктов, а его цель – деэскалация вооруженного конфликта на Востоке Украины.

Что предусматривает Комплекс мер по выполнению Минского протокола

Немедленное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение.

Отвод тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния с целью создания зоны безопасности.

Мониторинг со стороны ОБСЕ режима прекращения огня.

Отвод тяжелого вооружения с применением всех необходимых технических систем.

Некоторые поправки в минские соглашения уже вносили. Например, о разведении сил и "формуле Штайнмайера", которые 1 октября 2019 года подписали члены ТКГ в Минске.