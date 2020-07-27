Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил о неактуальности минских соглашений. Он считает, что много некоторых вещей в договоренностях сегодня требуют пересмотра и модернизации.

Лидеры нормандского формата в свое время создали минскую площадку как логистический центр для проведения технических переговоров. Об этом Алексей Резников рассказал в эфире программы "О главном" на 24 канале.

К теме Украина будет предлагать "нормандской четверке" модернизировать "Минск", – Резников

"Минск" сам по себе ничего не решает. Он решает те задачи, которые ему задают лидеры нормандского формата, наши партнеры – Германия и Франция, которые взялись помогать Украине", – объяснил он.

По его словам, именно международные партнеры являются главным фактором сдерживания дальнейшей агрессии со стороны РФ.

Министр отметил, что "Минск" был написан в 2014 году, и некоторые вещи уже устарели, начиная от дат, которые там указаны – это 2014-2015 год. И также есть много некоторых вещей, которые сегодня необходимо пересмотреть и усовершенствовать.

Например, в пункте 4 четко указано, где проходит линия разграничения. И она определена в постановлении Верховной Рады об этом. Но сегодня это не соответствует действительности.

1700 квадратных километров оккупированы прокси РФ в несоответствии с пунктом 4 комплекса мероприятий в Минске,

– отметил Алексей Резников.

И добавил, что "Минск" остается безальтернативной площадкой по реализации тех договоренностей, которые состоялись в 2014 году. Сегодня так считают и лидеры нормандского формата. Об этом был разговор в Париже.

"Поэтому мы так же должны выполнять эти договоренности, стараться найти взаимопонимание, прекратить эту гибридную войну и получить мир на Донбассе. Поэтому я здесь не вижу противоречия, его не существует", – отметил министр.

Что известно о минских соглашениях

Это обобщающий термин для обозначения трех совместных документов сторон участников урегулирования ситуации на Донбассе в нормандском формате:

Минский протокол;

Меморандум о выполнении положений Протокола;

Комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола.

Комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола предусматривает: