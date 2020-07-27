"Минск" сам по себе ничего не решает, – Резников о необходимости изменения договоренностей
Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил о неактуальности минских соглашений. Он считает, что много некоторых вещей в договоренностях сегодня требуют пересмотра и модернизации.
Лидеры нормандского формата в свое время создали минскую площадку как логистический центр для проведения технических переговоров. Об этом Алексей Резников рассказал в эфире программы "О главном" на 24 канале.
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"Минск" сам по себе ничего не решает. Он решает те задачи, которые ему задают лидеры нормандского формата, наши партнеры – Германия и Франция, которые взялись помогать Украине", – объяснил он.
По его словам, именно международные партнеры являются главным фактором сдерживания дальнейшей агрессии со стороны РФ.
Министр отметил, что "Минск" был написан в 2014 году, и некоторые вещи уже устарели, начиная от дат, которые там указаны – это 2014-2015 год. И также есть много некоторых вещей, которые сегодня необходимо пересмотреть и усовершенствовать.
Например, в пункте 4 четко указано, где проходит линия разграничения. И она определена в постановлении Верховной Рады об этом. Но сегодня это не соответствует действительности.
1700 квадратных километров оккупированы прокси РФ в несоответствии с пунктом 4 комплекса мероприятий в Минске,
– отметил Алексей Резников.
И добавил, что "Минск" остается безальтернативной площадкой по реализации тех договоренностей, которые состоялись в 2014 году. Сегодня так считают и лидеры нормандского формата. Об этом был разговор в Париже.
"Поэтому мы так же должны выполнять эти договоренности, стараться найти взаимопонимание, прекратить эту гибридную войну и получить мир на Донбассе. Поэтому я здесь не вижу противоречия, его не существует", – отметил министр.
Что известно о минских соглашениях
Это обобщающий термин для обозначения трех совместных документов сторон участников урегулирования ситуации на Донбассе в нормандском формате:
- Минский протокол;
- Меморандум о выполнении положений Протокола;
- Комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола.
Комплекс мероприятий по выполнению Минского протокола предусматривает:
- Немедленное и всеобъемлющее прекращение огня в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины и его строгое выполнение.
- Отвод тяжелых вооружений обеими сторонами на равные расстояния с целью создания зоны безопасности.
- Мониторинг со стороны ОБСЕ режима прекращения огня.
- Отвод тяжелого вооружения с применением всех необходимых технических систем.