Леонид Кучма больше не будет участвовать в работе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Второй президент Украины дважды возглавлял украинскую делегацию ТКГ.

Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Офиса Президента.

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Почему Кучма покидает ТКГ и что об этом говорит Зеленский

Зеленский заявил, что работа Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной.

Глава государства также отметил, что с уважением и почтением относится к его решению о прекращении участия в деятельности ТКГ.

Реакция самого Кучмы

Сам Кучма заявил, что в течение последнего года работа ТКГ была восстановлена ​​и значительно продвинулась, был осуществлен ряд важных шагов, достигнуты важные договоренности.

Он отметил, что и в дальнейшем в случае необходимости готов делиться опытом и предоставлять консультации относительно шагов на пути к установлению мира.

Что известно об участии Кучмы в ТКГ по Донбассу

Кучма принимал участие в переговорах по Донбассу с первых недель войны и был полномочным представителем Украины в ТКГ.

В 2014 году он подписал от официальной украинской стороны так называемый Минский протокол. В сентябре 2018 года впервые заявил о своем уходе из контактной группы по Донбассу.

В июне 2019 года президент Владимир Зеленский снова назначил его представителем Украины в контактной группе по Донбассу.

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