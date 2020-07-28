Кучма вышел из Трехсторонней контактной группы по Донбассу: как отреагировал Зеленский
Леонид Кучма больше не будет участвовать в работе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе. Второй президент Украины дважды возглавлял украинскую делегацию ТКГ.
Информацию об этом подтвердили в пресс-службе Офиса Президента.
К теме "Минск" сам по себе ничего не решает, – Резников о необходимости изменения договоренностей
Почему Кучма покидает ТКГ и что об этом говорит Зеленский
Зеленский заявил, что работа Кучмы в минском процессе была чрезвычайно важной и одновременно сложной.
Глава государства также отметил, что с уважением и почтением относится к его решению о прекращении участия в деятельности ТКГ.
Реакция самого Кучмы
- Сам Кучма заявил, что в течение последнего года работа ТКГ была восстановлена и значительно продвинулась, был осуществлен ряд важных шагов, достигнуты важные договоренности.
- Он отметил, что и в дальнейшем в случае необходимости готов делиться опытом и предоставлять консультации относительно шагов на пути к установлению мира.
Что известно об участии Кучмы в ТКГ по Донбассу
- Кучма принимал участие в переговорах по Донбассу с первых недель войны и был полномочным представителем Украины в ТКГ.
- В 2014 году он подписал от официальной украинской стороны так называемый Минский протокол. В сентябре 2018 года впервые заявил о своем уходе из контактной группы по Донбассу.
- В июне 2019 года президент Владимир Зеленский снова назначил его представителем Украины в контактной группе по Донбассу.
Актуально Новое соглашение о примирении на Донбассе: в ТКГ гарантируют высокие шансы
Кто входит в новый состав делегации ТКГ
- Украинскую делегацию в Трехсторонней контактной группе возглавлял Кучма.
- Первым заместителем является вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
- Еще одним заместителем является глава Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.
- Заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Юлия Свириденко – представитель Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам.
- Глава Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин является представителем Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам.
- Заместитель министра обороны Александр Полищук представляет Украину в рабочей подгруппе по вопросам безопасности.
- Глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова является представителем Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам.