Леонід Кучма 28 липня вирішив покинути Тристоронню контактну групу щодо вирішення конфлікту на Донбасі. Однак один з учасників ТКГ заявив, що Кучма вже давно не бере участь в переговорах.

"Я жодного разу не перетинався з Леонідом Кучмою на переговорах, він відійшов де-факто раніше", – сказав в ефірі 24 каналу журналіст учасник ТКГ Денис Казанський.

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За його словами, він жодного разу не перетинався з ним за період своєї участі у політичній підгрупі.

Чому він відійшов? Коректно буде, якщо він сам це прокоментує. Я можу припустити, що він вже літня людина, йому це важко вдається,

– зазначив Казанський.

Він також додав, що зараз діяльністю підгрупи ТКГ координує міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Ймовірно він може обійняти посаду Кучми.

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Леонід Кучма представляв Україну в Тристоронній контактній групі з 2014 року.

У 2014 році він підписав від офіційної української сторони так званий Мінський протокол.

У 2018 році він повідомив про завершення своєї роботи у ТКГ. Проте у червня 2019 року 2-й президент вдруге став на чолі української делегації в ТКГ з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

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