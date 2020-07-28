Леонид Кучма 28 июля решил покинуть Трехстороннюю контактную группу по разрешению конфликта на Донбассе. Однако один из участников ТКГ заявил, что Кучма уже давно не участвует в переговорах.

"Я ни разу не пересекался с Леонидом Кучмой на переговорах, он отошел де-факто раньше", – сказал в эфире 24 канала журналист участник ТКГ Денис Казанский.

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По его словам, он ни разу не пересекался с ним за период своего участия в политической подгруппе.

Почему он отошел? Корректно будет, если он сам это прокомментирует. Я могу предположить, что он уже пожилой человек, ему это трудно удается,

– отметил Казанский.

Он также добавил, что сейчас деятельность подгруппы ТКГ координирует министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. Вероятно он может занять должность Кучмы.

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Леонид Кучма представлял Украину в Трехсторонней контактной группе с 2014 года.

В 2014 году он подписал от официальной украинской стороны так называемый Минский протокол.

В 2018 году он сообщил о завершении своей работы в ТКГ. Однако в июня 2019 года 2-й президент во второй раз стал во главе украинской делегации в ТКГ по мирному урегулированию ситуации на Донбассе.

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