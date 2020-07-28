Окупанти в перший же день зірвали угоду про припинення вогню, що розпочалося 27 липня. З яких причин проросійські бойовики знову порушують перемир’я і як діяти Україні, – в матеріалі 24 каналу.

Яка мета окупантів

Як зазначив 24 каналу голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко, з яких причин у перший же день проросійські бойовики зірвали угоду про повне припинення вогню, – невідомо. Втім, на його переконання, не всі накази бойовикам віддаються тільки з Москви. За його словами, є люди зі зброєю, які не повністю контрольовані центральним командуванням.

Читайте також Зеленський vs Путін: чи треба говорити з президентом Росії

Є цільові провокації з боку ворога з метою викликати вогонь у відповідь. Або загострити військові дії. Дані порушення, швидше, мають провокаційний характер. Щоб зірвати угоди. Тому треба максимально швидко і жорстко ставити питання про порушення і вимагати виконання угоди від протилежної сторони,

– наголошує Володимир Фесенко.



Окупанти провокують ЗСУ, щоб зірвати угоду / Фото Getty

Політолог додає: підписана угода відповідає нашим інтересам. Заборони на розвідку, диверсійні дії стосуються обох сторін. Дуже важлива заборона на снайперські дії, від чого дуже сильно страждають ЗСУ. На використання дронів, які активно задіює російська сторона. Заборона на обстріли з житлових кварталів.

Порушення перемир’я в Україні очікували. Тому в угоді передбачена низка заборон і контрольних заходів. Хоча висновки поки робити рано. Контрольний термін для оцінки ситуації – три дні або тиждень. Але зараз Україні треба вимагати виконання протилежною стороною конкретних пунктів угоди,

– наголошує Володимир Фесенко.

Увага Попри постріли, говорити про зрив перемир'я на Донбасі поки зарано, – Резніков

На його переконання, подобається ця угода комусь чи ні, але іншого шляху немає. Якщо Україна хоче закінчити війну, перше, що треба зробити, – домовлятися про припинення вогню. Саме Україна наполягає на припиненні вогню. Це перший пункт мінських угод. Тому ті, хто виступає проти, – не борються проти капітуляції перед Росією, а виступають за продовження війни. Це реальна партія війни, а не просто патріоти.

Припинення вогню на Донбасі: головне

Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 00:01 27 липня 2020 року. Його погодили Україна та Росія, а також підтримала ОБСЄ. Відповідне рішення ухвалили на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи. Угода передбачає:

заборону на наступальні й розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літаючих апаратів сторін;

заборону на застосування вогню;

заборону на розміщення важкого озброєння у населених пунктах та їх околицях;

ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників;

створення і задіяння координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню;

у відповідь вогонь у разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва ЗСУ і збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм.

У перший день перемир’я в районі Водяного окупанти відкривали вогонь по українських позиціях із гранатометів різних систем і стрілецької зброї. Біля Південного бойовики здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Неподалік Новомихайлівки – за допомогою ручних протитанкових гранатометів проросійські найманці здійснили мінування трьома протипіхотними осколковими мінами ПОМ-2.

Читайте також Росіяни взяли відповідальність за забезпечення відсутності вогню, – Резніков

Як діяти Україні

На думку представника України в Тристоронній контактній групі в Мінську Дениса Казанського, порушення угоди про перемир’я – чергове підтвердження недоговороспроможності російської сторони і новий привід вимагати посилення санкцій проти Росії.

Росія навіть не намагається приховати, що не дотримуватиметься домовленостей. Думаю, вони навмисно розхитують ситуацію, зокрема, підриваючи авторитет президента Зеленського. Адже в суспільстві неоднозначне сприйняття підписання цього перемир'я. Вони показують, що Зеленський не контролює ситуацію,

– вважає Казанський.

До речі Кучма вийшов з Тристоронньої контактної групи по Донбасу: як відреагував Зеленський

Водночас Володимир Фесенко зауважує: перші порушення є. Тепер важливо задіяти контрольні механізми.

Треба максимально швидко і жорстко ставити питання про порушення і вимагати виконання угоди. Протилежна сторона повинна повідомити: хто саме порушив режим припинення вогню і як вони покарані. Це передбачено угодою. По-друге, цю інформацію повідомити ОБСЄ, західним партнерам і публічно. Мовчати не можна,

– підкреслює Володимир Фесенко.



Росія навмисне підставляє Зеленського / Фото Офісу президента

Якщо угоди не працюватимуть, а обстріли з боку бойовиків триватимуть, то, вважає політолог, Україні немає сенсу дотримуватися угоди. Треба відповідати. При цьому він додає: Путін погодився на перемир'я через критику західних країн. Там бачать: хто хоче домовлятися про завершення війни на Донбасі, а хто – ні.

Читайте також Інформаційна бомба Кремля, – Безсмертний про слова Путіна щодо виборів в Україні

По-друге, розповідає Фесенко, обговорюється ідея саміту великої п'ятірки ядерних держав: США, Великобританії, Китаю, Франції і Росії. Для Путіна це важливо. Така собі нова Ялта, як вважає глава Кремля.

"Не виключено, що США і Великобританія виставляють Путіну умови щодо саміту ядерних держав. Зокрема, що саміт відбудеться, якщо Росія продемонструє конструктивну позицію щодо конфлікту на Донбасі. І це треба використовувати Україні. Міжнародний тиск важливий: перемир'я підтримали різні країни і організації", – зазначає Фесенко.