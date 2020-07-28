Росіяни взяли відповідальність за забезпечення відсутності вогню, – Резніков
Москва взяла на себе політичну відповідальність за забезпечення всеохопного перемир'я на Донбасі. Раніше у Кремлі заявили, що начебто не можуть гарантувати припинення вогню, бо не є учасником конфлікту.
На Росії – політична відповідальність за дотримання перемир'я
Верифікацією може займатися виключно моніторингова місія ОБСЄ. Про це повідомив віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю виданню LB.ua.
Актуально Москва витрачає на війну на Донбасі 5 мільярдів доларів на рік, – Резніков
Тим не менше, росіяни взяли на себе політичну відповідальність за забезпечення відсутності вогню з тієї сторони. І їм доведеться прийняти рішення: або вони не відповідають за свої слова, або виводять своїх офіцерів назад і дають їм по шиї,
– зазначив Резніков.
У Кремлі казали, що не можуть гарантувати відсутність вогню
Зазначимо, що 27 липня прессекретар президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не може бути гарантом припинення вогню на Донбасі. Адже, наголошують у Кремлі, росіяни не є учасниками збройного конфлікту.
Що відомо про припинення вогню з 27 липня
- Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 00:01 27 липня 2020 року. Відповідне рішення ухвалили на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи.
- Проте вже у перший день – 27 липня бойовики тричі порушували режим припинення вогню. Мовиться про два обстріли українських позицій і ще про один факт провокації.
- Наразі у ОБСЄ не підтвердили, чи можна розглядати ці обстріли, як факти порушення перемир'я.