Москва взяла на себе політичну відповідальність за забезпечення всеохопного перемир'я на Донбасі. Раніше у Кремлі заявили, що начебто не можуть гарантувати припинення вогню, бо не є учасником конфлікту.

На Росії – політична відповідальність за дотримання перемир'я

Верифікацією може займатися виключно моніторингова місія ОБСЄ. Про це повідомив віцепрем'єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв'ю виданню LB.ua.

Актуально Москва витрачає на війну на Донбасі 5 мільярдів доларів на рік, – Резніков

Тим не менше, росіяни взяли на себе політичну відповідальність за забезпечення відсутності вогню з тієї сторони. І їм доведеться прийняти рішення: або вони не відповідають за свої слова, або виводять своїх офіцерів назад і дають їм по шиї,

– зазначив Резніков.

У Кремлі казали, що не можуть гарантувати відсутність вогню

Зазначимо, що 27 липня прессекретар президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія не може бути гарантом припинення вогню на Донбасі. Адже, наголошують у Кремлі, росіяни не є учасниками збройного конфлікту.

Що відомо про припинення вогню з 27 липня