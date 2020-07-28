Росія витрачає на ведення бойових дій на Донбасі близько 5 мільярдів доларів на рік. На думку віцепрем'єра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, саме тому Москва погодилась на всеохопне перемир'я.

Великі суми йдуть на підтримку збройних формувань

Війна, що триває уже шість років, вимагає велетенського фінансування, зокрема, мовиться про підтримку незаконних збройних формувань. Про це Резніков повідомив в інтерв'ю виданню Lb.ua.

Актуально Попри постріли, говорити про зрив перемир'я на Донбасі поки зарано, – Резніков

Лишається відкритим питання: скільки ще Російська Федерація планує фінансувати війну на Донбасі, враховуючи економічну та політичну ситуацію всередині Росії. За моїми підрахунками, Москва витрачає на це 5 мільярдів доларів на рік,

– розповів урядовець.

Окрім воєнних питань, Росія ще витрачає гроші на заробітну плату так званих бюджетників на окупованих територіях.

Кремль має пояснювати своїм платникам податків, нащо вони утримують декілька мільйонів чужих громадян. А частина цих громадян, своєю чергою, претендують вже на те, щоб користуватися загальноросійськими благами, котрих в епоху кризи на всіх не вистачає,

– повідомив Резніков.

Якщо РФ не виконуватиме зобов'язання, запровадять нові санкції

Якщо ці гроші на тимчасово окупованих територіях Москва не виплачуватиме, то це потягне за собою впровадження нових санкцій.

Що відомо про припинення вогню з 27 липня

Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 00:01 27 липня 2020 року. Відповідне рішення ухвалили на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи.



Проте вже у перший день – 27 липня бойовики тричі порушували режим припинення вогню. Мовиться про два обстріли українських позицій і ще про один факт провокації.