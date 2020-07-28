У перший день перемир’я на Донбасі, упродовж доби 27 липня, бойовики тричі порушували режим припинення вогню. Мовиться про два обстріли українських позицій і ще про один факт провокації.

Про ситуацію на Донбасі станом на 7:00 29 липня повідомив пресцентр Операції Об’єднаних сил у своєму традиційному звіті. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці штабу.

До теми Обстріли не системні, припинення вогню працює, – ОП про перемир'я на Донбасі

Де бойовики порушували режим тиші

У районі Водяного – окупанти відкривали вогонь по позиціях українських воїнів із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Біля Південного – бойовики здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Новомихайлівки – поблизу українських позицій за допомогою ручних протитанкових гранатометів проросійські найманці здійснили мінування трьома протипіхотними осколковими мінами ПОМ-2.

Українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Втрат серед воїнів Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає.

Поточна ситуація на Донбасі

Від початку доби 28 липня станом на 7 годину ранку обстрілів в районі проведення Операції Об’єднаних сил жодних порушень режиму тиші зафіксовано не було.

Ситуація зоні бойових дій на Донбасі залишається повністю контрольованою. На ділянках розведення у Золотому, Станиці Луганській та Петрівському обстрілів зафіксовано не було. Українські воїни виконують завдання за призначенням і продовжують надійно тримати лінію оборони.

Підрозділи Об’єднаних сил дотримуються умов припинення вогню та перебувають напоготові до адекватного реагування на будь-які підступні та провокаційні дії противника,

– наголосили в штабі.

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Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7:00 29 липня: відео

Режим припинення вогню на Донбасі: основне

Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 00:01 27 липня 2020 року. Його погодили Україна та Росія, а також підтримує ОБСЄ. Відповідне рішення ухвалили на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи.

Що він передбачає

Заборона на наступальні й розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літаючих апаратів сторін.

Заборона на застосування вогню.

Заборона на розміщення важкого озброєння у населених пунктах та їх околицях.

Ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників.

Створення і задіяння координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню.

У відповідь вогонь у разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних сил України і керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм.



Карта окупованих територій України на сході / Інфографіка 24 каналу