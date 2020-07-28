В первый день перемирия на Донбассе, в течение суток 27 июля, боевики трижды нарушали режим прекращения огня. Речь идет о двух обстрелах украинских позиций и еще об одном факте провокации.

О ситуации на Донбассе по состоянию на 7:00 29 июля сообщил пресценттр Операции Объединенных сил в своем традиционном отчете. Соответствующее сообщение появилось на фейсбук-странице штаба.

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Где боевики нарушали режим тишины

В районе Водяного – оккупанты открывали огонь по позициям украинских воинов из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.



– оккупанты открывали огонь по позициям украинских воинов из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Возле Южного – боевики осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.



– боевики осуществили обстрел из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Неподалеку от Новомихайловки – вблизи украинских позиций при помощи ручных противотанковых гранатометов пророссийские наемники осуществили минирование тремя противопехотными осколочными минами ПОМ-2.

Украинские защитники огонь в ответ не открывали. Потерь среди воинов Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет.

Текущая ситуация на Донбассе

С начала суток 28 июля по состоянию на 7 часов утра обстрелов в районе проведения Операции Объединенных сил какие-либо нарушения режима тишины зафиксированы не были.

Ситуация в зоне боевых действий на Донбассе остается полностью контролируемой. На участках разведения в Золотом, Станице Луганской и Петровском обстрелов зафиксировано не было. Украинские воины выполняют задачи по назначению и продолжают надежно удерживать линию обороны.

Подразделения Объединенных сил придерживаются условий прекращения огня и готовы к адекватному реагированию на любые коварные и провокационные действия противника,

– отметили в штабе.

Ситуация на Донбассе за сутки до перемирия Боевики осуществили 13 обстрелов и ранили бойца

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 7:00 29 июля: видео

Режим прекращения огня на Донбассе: основное

Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе началось с 00:01 27 июля 2020 года. Его согласовали Украина и Россия, а также поддерживает ОБСЕ. Соответствующее решение приняли на встрече минской Трехсторонней контактной группы.

Что он предполагает

Запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летающих аппаратов сторон.

Запрет на применение огня.

Запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях.

Эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и сообщения о них координатору ТКГ, который сообщает об этом всем ее участникам.

Создание и применение координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня.

Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм.



Карта оккупированных территорий Украины на востоке / Инфографика 24 канала