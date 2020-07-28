В Офисе Президента Украины Владимира Зеленского объяснили, что означают отдельные обстрелы, зафиксированные на Донбассе 27 июля после начала режима полного прекращения огня. Высказались по поводу перемирия на Донбассе и международные партнеры Украины – Польша и Хорватия.

В ОП говорят, что такие обстрелы – распространенное явление в любой зоне военных действий. Об этом написали в РБК-Украина .

Напомним Обстрелы на Донбассе: боевики цинично нарушили режим тишины после нового перемирия

Они не несут системный характер, прекращения огня работает. Хотя это сложный процесс,

– цитируют ОП в издании.

Так же и на международной арене прекращения огня в Украине поддержали. В частности, Укринформ написал о словах министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича:

"Я выразил надежду, что последних договоренностей о прекращении огня на линии соприкосновения, сделанных во время встречи ТКГ, будут придерживаться".

Польша имеет неизменную позицию: решение конфликта на востоке Украины должно состояться мирным и дипломатическим путем. Территориальная целостность же Украины – вне всякого сомнения.

К слову, в МИД Хорватии в твиттере (страна сейчас председательствует в Совете ЕС) приветствовали соглашение о прекращении огня на Донбассе.

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