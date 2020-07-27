Россия не хочет брать на себя ответственность за соблюдение режима полного прекращения огня на Донбассе. В то же время украинские власти считают преждевременными заявления об установленном 27 июля перемирии.

Украина в очередной раз настаивает на том, что Россия является стороной минских договоренностей. Об этом заявил вице-премьер-министр и первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ Алексей Резников, сообщает Интерфакс-Украина.

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Как Резников отреагировал на новые обстрелы

Министр настаивает, что новые случаи обстрелов должны расследоваться с участием представителей ОБСЕ. По его мнению это пока не свидетельствует о срыве перемирия, о котором договорились накануне.

Резников отмечает, что если новые обстрелы являются следствием ошибок, они будут расследоваться. Вместо этого он напомнил, что линия разграничения довольно длинная, а люди с оружием, которые уже 6 лет привыкли к ежедневным выстрелам, могут не сразу среагировать на установление перемирия.

Это серьезная кропотливая работа офицеров объяснить, что нужно научиться иначе реагировать. Случайный шум ночью или треск не означает повод открывать огонь,

– считает министр.

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Реакция на заявления Кремля

Резников также прокомментировал заявление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, что Россия не является участником конфликта.

По словам украинского министра, Кремль прекрасно все понимает и несет ответственность за перемирие, а также наражается на санкции за невыполнение минских соглашений.

"Это старая песня на новый лад о том, что якобы они здесь непричастны. Они на самом деле боятся брать на себя ответственность", – подчеркнул он.

Резников отметил, что есть четкая информация от украинских военных и разведчиков, все вооруженные формирования, которые находятся на оккупированной части Донецкой и Луганской областей Украины, являются частью 1-го и 2-го армейских корпусов Вооруженных сил РФ.

Как прошел первый день перемирия на Донбассе

В ночь на 27 июля на Донбассе заработало полное и всеобъемлющее перемирие. В то же время продлилось оно недолго, поскольку боевики обстреляли украинские позиции среди ночи.

Уже после обеда состоялся второй обстрел оккупантов, а вот украинские войска огонь не открывали. К счастью, потерь среди украинских воинов нет.

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