Росія не хоче брати на себе відповідальність за дотримання режиму всеояжного припинення вогню на Донбасі. Водночас українська влада вважає передчасними заяви про встановленого 27 липня перемир'я.

Україна вчергове наполягає на тому, що Росія є стороною мінських домовленостей. Про це заявив віцепрем'єр-міністр і перший заступник голови делегації України в ТКГ Олексій Резніков, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як Резніков відреагував на нові обстріли

Міністр наполягає, що нові випадки обстрілів повинні розслідуватись за участю представників ОБСЄ. На його думку це поки не свідчить про зрив перемир'я, про яке домовились напередодні.

Резніков наголошує, що якщо нові обстріли є наслідком помилок, вони розслідуватимуться. Натомість він нагадав, що лінія розмежування є доволі довгою, а люди зі зброєю, які вже 6 років звикли до щоденних пострілів можуть не зразу зреагувати на встановлення перемир'я.

Це серйозна кропітка робота офіцерів, пояснення того, що треба навчитися інакше реагувати. Випадковий шум вночі або тріск не означає привід відкривати вогонь у відповідь,

– вважає міністр.

Реакція на заяви Кремля

Резніков також прокоментував заяву прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, що Росія не є учасником конфлікту.

За словами українського міністра, Кремль чудово все розуміє і несе відповідальність за перемир'я, а також наражається на санкції через невиконання мінських угод.

"Це стара пісня на новий лад про те, що нібито вони тут не причетні. Вони насправді бояться брати на себе відповідальність", – наголосив він.

Резніков зазначив, що є чітка інформація від українських військових і розвідників, що всі збройні формування, які перебувають на окупованій частині Донецької та Луганської областей України, є частиною 1-го і 2-го армійських корпусів Збройних сил РФ.

Як пройшов перший день перемир'я на Донбасі

У ніч проти 27 липня на Донбасі запрацювало повне й всеосяжне перемир'я. Водночас протривало воно не довго, оскільки бойовики обстріляли українські позиції посеред ночі.

Вже після обіду відбувся другий обстріл окупантів, а от українські війська вогонь не відкривали. На щастя, втрат серед українських воїнів немає.

Припинення вогню на Донбасі з 27 липня: що треба знати