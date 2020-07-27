Президенти Зеленський і Путін 26 липня провели телефонну розмову щодо ситуації на Донбасі. Про що говорили президенти і чого очікувати на сході України.

Україна хоче миру на своїх умовах

Як розповів 24 каналу представник у Kyivstratpro Тарас Семенюк, розмова між Зеленським і Путіним була потрібна. З боку президента Зеленського, який ініціював розмову, – правильний крок.

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Зеленський правильно робить, підтримуючи пряму комунікацію з Росією. Це унеможливлює версію Кремля, що про ситуацію на Донбасі треба говорити напряму з окупаційною владою ОРДЛО. З боку України йде планомірна робота пошуку шляхів досягнення миру на Донбасі. Під лежачий камінь вода не тече,

– наголошує Тарас Семенюк.



Путін хоче легалізувати через вибори бойовиків на Донбасі / Фото Getty

Міжнародник зазначає: Україна хоче миру на своїх умовах, а не тих, що нам пропонують у Кремлі, або Франції чи Німеччині – ту ж так звану формулу Штайнмаєра. Тому нинішні ініціативи Зеленського щодо всеосяжного припинення вогню на Донбасі, яке почалося 27 липня, доцільні. Це фундаментальна спроба переломити ситуацію.

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Про що Зеленський говорив із Путіним

Зеленський і Путін обговорили виконання домовленостей, досягнутих "нормандською четвіркою" у Парижі.

Під час розмови Зеленський порушив питання безпеки на Донбасі. За повідомленням Офісу Президента, Путін підтримав досягнення угоди про всеосяжне припинення вогню, яке розпочалося о 00:01 27 липня.

Президенти також обговорили деталі взаємодії̈ щодо розмінування Донбасу, розведення військ, відкриття нових КПП на лінії зіткнення.

Зеленський поговорив з Путіним про "особливий статус Донбасу", закон про децентралізацію, який передбачає зміни до Конституції України.

Путін висловив своє незадоволення схваленою 15 липня Верховною Радою постановою про проведення місцевих виборів у 2020 році. Мовляв, це суперечить мінським угодам і ставить під загрозу перспективи врегулювання конфлікту.

У Кремлі також чекають від Зеленського "реального підтвердження безальтернативності мінському процесу".

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Якими будуть наслідки порушення перемир’я на Донбасі

На переконання директора соціологічної служби "Український барометр" Віктора Небоженка, ситуація з переговорами щодо врегулювання збройного конфлікту на Донбасі – політичний клінч. З одного боку, Путін не хоче вивести свої війська з окупованої Кремлем території Донбасу і дати Україні можливість провести вільні місцеві вибори. З іншого, Зеленський не може військово-політичним шляхом звільнити окуповані Росією райони Донбасу.

Дипломатичні методи в рамках млявого і неефективного нормандського формату і ганебних мінських угод неможливі. Вирішення військово-політичного конфлікту на Донбасі можливе тільки в рамках "Женевського формату". Коли долю цього конфлікту швидко і плідно можуть вирішити лідери "США-ЄС-Україна-Росія",

– зауважує Віктор Небоженко.

Експерти не впевнені, що нинішнє перемир’я не буде знову зірвано проросійськими терористами. За словами Тараса Семенюка, Путін не задоволений, що Україна не призначила місцеві вибори в ОРДЛО в жовтні.

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"Стратегія Путіна очевидна: проведенням виборів легітимізувати окупаційну владу ОРДЛО. Щоб потім уже ця легітимізована влада вела діалог з Києвом. Впихнути нам Донбас на умовах Росії. Це призведе ще до більшого розколу в Україні. У результаті – до дестабілізації в країні, що вигідно Кремлю. Ідея про повернення України від контроль Росії нікуди не зникла", – підкреслює Семенюк.

Увага! За повідомленням штабу Операції Об’єднаних сил, окупанти порушили перемир’я, яке почало діяти з 27 липня. Обстріли зафіксували 27 липня між 00:20 та 00:45. Ворог з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляв українських захисників 36-го окремої бригади морської піхоти.



Якими будуть для Росії наслідки за порушення перемир’я / Фото Getty

Співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов зазначає: Росії потрібен тотальний контроль над Україною. А не лише над тимчасово окупованими територіями Донбасу чи незаконно анексованим Кримом. І це фактично підтвердив Путін, який під час телефонної розмови із Зеленським заявив, що схвалена постанова про проведення місцевих виборів суперечить мінським угодам. Більше того, Путін стверджує, що це ставить під загрозу врегулювання війни на Донбасі.

Росія зацікавлена у нинішньому припиненні вогню в контексті імплементації формули Штайнмаєра, особливого статусу Донбасу, подвійного громадянства для українців та інших вимог, закладених в мінських домовленостях,

– нагадує Дмитро Снєгирьов.

Тому, якщо Росія побачить невиконання Україною політичної частини мінських угод, застосує сталу практику – ескалацію напруженості, збільшення кількості обстрілів, масова робота ДРГ, можливе навіть загострення бойових дій на певних локальних ділянках фронту. На думку експерта, якщо Україна не демонструватиме свою договороздатність і виконувати російський план врегулювання ситуації, першими, хто порушить домовленості, будуть саме російські військові.

Тарас Семенюк наголошує: провокації з боку кремлівських маріонеток на Донбасі точно будуть. Москва заявить, що Київ повинен спілкуватися з терористами, щоб змусити нас виконувати умови Росії. Стандартна позиція Кремля, що вони ніби не мають впливу не бойовиків.

Побачимо, як цього разу бойовики дотримуватимуться угоди про припинення вогню. Треба максимально тиснути на Росію, щоб вони виконували угоду. Юридичних наслідків зриву перемир’я немає. Але є політичні і репутаційні. Нову угоду про перемир’я підтримали Папа Римський Франциск і генсек ООН Антоніу Гутерріш. І той, хто першим порушить угоду, нестиме політичну відповідальність,

– підкреслив Семенюк.