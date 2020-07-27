Окупанти на Донбасі порушили перемир’я, яке почало діяти з півночі 27 липня. Ворог з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстріляв українських захисників 36-го окремої бригади морської піхоти.

Обстріл зафіксували 27 липня між 00:20 та 00:45. Про це сказав командувач ООС Володимир Кравченко, повідомяє штаб Операції Об'єднаних сил.

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На щастя, втрат з боку українських захисників немає. Кравченко зазначив, що загрози життю і здоров’ю особового складу не було.

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