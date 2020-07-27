Оккупанты на Донбассе нарушили перемирие, которое начало действовать с полуночи 27 июля. Враг из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстрелял украинских защитников 36-й отдельной бригады морской пехоты.

Боевики нарушили перемирие

Обстрел зафиксировали 27 июля между 00:20 и 00:45 возле Водяного. Об этом сказал командующий ООС Владимир Кравченко, сообщает штаб Операции Объединенных сил.

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К счастью, потерь со стороны украинских защитников нет. Кравченко отметил, что угрозы жизни и здоровью личного состава не было.

Кравченко добавил, что примерно в 9:00 оккупанты совершили три выстрела из ручных противотанковых гранатометов, а также установили три мины. Произошло это неподалеку Новомихайловки.

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Новое перемирие: что оно предусматривает

Запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летающих аппаратов сторон.

Запрет на применение огня.

Запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях.

Эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и сообщения о них координатора ТКГ, который сообщает об этом всех ее участников.

Создание и применение координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня.

Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководству вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм.



Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала