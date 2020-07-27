26 июля, накануне введения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе, вооруженные формирования России 13 раз нарушили режим тишины и ранили украинского военного.

Протягом доби противник неодноразово здійснював як провокативні, так і прицільні обстріли, повідомляють у пресцентрі Операції об'єднаних сил. Це сталося напередодні введення нового режиму припинення вогню.

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Де стріляли бойовики

Ворожу вогневу активність було зафіксовано біля:

Водяного,

Південного,

Широкиного,

Пищевика,

Пісків,

Опитного,

Лебединського.

На цих ділянках лінії фронту російські окупанти застосували міномети калібру 120 міліметрів і 82 міліметрів, гранатомети різних систем, озброєння БМП, БПЛА та стрілецьке озброєння.

Неподалік населеного пункту Щастя ворог задіяв снайперську зброю, а поблизу Авдіївки загарбники випустили три реактивних снаряди калібру 122 міліметрів та вели вогонь з 82-міліметрових мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У п’яти випадках підрозділи Об’єднаних сил зі штатного озброєння відкривали вогонь у відповідь.

За минулу добу внаслідок обстрілу противника один український захисник отримав поранення. Його у задовільному стані доправили до шпиталю.

На ділянках розведення №1, №2 та № 3 обстрілів не зафіксовано.

Перша провокація

Неподалік Новомихайлівки ворог замінував українські позиції протипіхотними мінами ПОМ-2 за допомогою протитанкових гранатометів.

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Штаб прогнозує підступність провокації в тому, що коли ця міна здетонує, ворог позиціонуватиме це як "обстріл з боку Збройних сил України".

Є й можливість, що на цих мінах підірвуться українські воїни. У будь-якому разі це зрив повного і всеосяжного режиму припинення вогню,

– наголосили в ООС.

Міни ПОМ-2, які встановлюються дистанційно, мають період самоліквідації від 4 до 100 годин. Тож їхній підрив – це лише питання часу.

Припинення вогню з 27 липня: коротко