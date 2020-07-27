Первая ночь перемирие на Донбассе: оккупанты уже устроили провокацию, чтобы его сорвать
С начала суток 27 июля на Донбассе начало действовать новое перемирие. Украинские власти возлагают на него большие надежды и ожидают, что оно станет первым крупным шагом на пути к миру. Впрочем у оккупантов на это свои взгляды – они перед началом перемирия устроили провокацию, которая должна "сдетонировать" вскоре после объявления режима тишины.
Неподалеку Новомихайловки враг заминировал украинские позиции противопехотными минами ПОМ-2 с помощью противотанковых гранатометов, сообщает штаб Операции Объединенных сил.
Стоит знать На Донбассе начал действовать режим прекращения огня
Штаб прогнозирует коварство провокации в том, что когда эта мина сдетонирует, враг будет позиционировать это как "обстрел со стороны Вооруженных сил Украины".
Есть и возможность, что на этих минах взорвутся украинские воины. В любом случае это срыв полного и всеобъемлющего режима прекращения огня,
– отметили в ООС.
Мины ПОМ-2, которые устанавливаются дистанционно, имеют период самоликвидации от 4 до 100 часов. Поэтому их подрыв – это лишь вопрос времени.
К слову, эти мины запрещены Оттавской конвенции, которая предусматривает запрет использования противопехотных мин. ПОМ-2 изготавливаются только в России, которая не является участником Конвенции.
Прекращении огня с 27 июля: коротко
- Оно заработало с 00:01 27 июля, тоесть в ночь на понедельник.
- Хотя все предыдущие перемирия были успешно сорваны боевиками, Владимир Зеленский считает, что это "точно должно заработать". Такие же надежды возлагает и Запад.
- Принципиальной разницей является система наказаний за срыв перемирия. Хотя реальное наказание могут понести только украинские воины, ведь на оккупированной части Донбасса не действует правовое поле.
- Для того, чтобы подтвердить соблюдение перемирия со стороны украинских войск, на боевых позициях планировали разместить украинских миротворцев, а на линии разграничения – журналистов.