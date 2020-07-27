С начала суток 27 июля на Донбассе начало действовать новое перемирие. Украинские власти возлагают на него большие надежды и ожидают, что оно станет первым крупным шагом на пути к миру. Впрочем у оккупантов на это свои взгляды – они перед началом перемирия устроили провокацию, которая должна "сдетонировать" вскоре после объявления режима тишины.

Неподалеку Новомихайловки враг заминировал украинские позиции противопехотными минами ПОМ-2 с помощью противотанковых гранатометов, сообщает штаб Операции Объединенных сил.

Стоит знать На Донбассе начал действовать режим прекращения огня

Штаб прогнозирует коварство провокации в том, что когда эта мина сдетонирует, враг будет позиционировать это как "обстрел со стороны Вооруженных сил Украины".

Есть и возможность, что на этих минах взорвутся украинские воины. В любом случае это срыв полного и всеобъемлющего режима прекращения огня,

– отметили в ООС.

Мины ПОМ-2, которые устанавливаются дистанционно, имеют период самоликвидации от 4 до 100 часов. Поэтому их подрыв – это лишь вопрос времени.

К слову, эти мины запрещены Оттавской конвенции, которая предусматривает запрет использования противопехотных мин. ПОМ-2 изготавливаются только в России, которая не является участником Конвенции.

Прекращении огня с 27 июля: коротко