Перша ніч перемир'я на Донбасі: окупанти вже влаштували провокацію, щоб його зірвати
З початку доби 27 липня на Донбасі почало діяти нове перемир'я. Українська влада покладає на нього великі надії і очікує, що воно стане першим великим кроком на шляху до миру. Втім в окупантів на це свої погляди – вони перед початком перемир'я влаштували провокацію, яка має "здетонувати" вже невдовзі після оголошення режиму тиші.
Неподалік Новомихайлівки ворог замінував українські позиції протипіхотними мінами ПОМ-2 за допомогою протитанкових гранатометів, повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.
Варто знати На Донбасі почав діяти режим припинення вогню
Штаб прогнозує підступність провокації в тому, що коли ця міна здетонує, ворог позиціонуватиме це як "обстріл з боку Збройних сил України".
Є й можливість, що на цих мінах підірвуться українські воїни. У будь-якому разі це зрив повного і всеосяжного режиму припинення вогню,
– наголосили в ООС.
Міни ПОМ-2, які встановлюються дистанційно, мають період самоліквідації від 4 до 100 годин. Тож їхній підрив – це лише питання часу.
До слова, ці міни заборонені Оттавською конвенцією, яка передбачає заборону використання протипіхотних мін. ПОМ-2 виготовляються лише в Росії, яка не є учасницею Конвенції.
Припинення вогню з 27 липня: коротко
- Воно запрацювало з 00:01 27 липня, тобто в ніч на понеділок.
- Хоча всі попередні перемир'я були успішно зірвані бойовиками, Володимир Зеленський вважає, що це "точно має запрацювати". Такі ж надії покладає й Захід.
- Принциповою різницею є система покарань за зрив перемир'я. Хоча реальне покарання можуть понести лише українські воїни, адже на окупованій частині Донбасу немає правового поля.
- Для того, аби підтвердити дотримання перемир'я з боку українських військ, на бойових позиціях планували розмістити українських миротворців, а на лінії розмежування – журналістів.