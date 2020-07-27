З початку доби 27 липня на Донбасі почало діяти нове перемир'я. Українська влада покладає на нього великі надії і очікує, що воно стане першим великим кроком на шляху до миру. Втім в окупантів на це свої погляди – вони перед початком перемир'я влаштували провокацію, яка має "здетонувати" вже невдовзі після оголошення режиму тиші.

Неподалік Новомихайлівки ворог замінував українські позиції протипіхотними мінами ПОМ-2 за допомогою протитанкових гранатометів, повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил.

Варто знати На Донбасі почав діяти режим припинення вогню

Штаб прогнозує підступність провокації в тому, що коли ця міна здетонує, ворог позиціонуватиме це як "обстріл з боку Збройних сил України".

Є й можливість, що на цих мінах підірвуться українські воїни. У будь-якому разі це зрив повного і всеосяжного режиму припинення вогню,

– наголосили в ООС.

Міни ПОМ-2, які встановлюються дистанційно, мають період самоліквідації від 4 до 100 годин. Тож їхній підрив – це лише питання часу.

До слова, ці міни заборонені Оттавською конвенцією, яка передбачає заборону використання протипіхотних мін. ПОМ-2 виготовляються лише в Росії, яка не є учасницею Конвенції.

Припинення вогню з 27 липня: коротко