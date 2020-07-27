Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 00:01 27 липня 2020 року. Погоджене Україною та Росією й підтримане ОБСЄ рішення прийняли на зустрічі Тристоронньої контактної групи напередодні.

Режим тиші має діяти до повно врегулювання війни на Донбасі, повідомляє 24 канал. Домовленості – є також одним з кроків до проведення виборів на окупованих територіях. Однак це можливо лише у тому випадку, якщо сторони дотримаються режиму припинення вогню.

Зверніть увагу Ця угода полегшить життя цивільним, – ОБСЄ та ЄС про припинення вогню на Донбасі

Що передбачають домовленості

Заборона на наступальні й розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літаючих апаратів сторін.

Заборона на застосування вогню.

Заборона на розміщення важкого озброєння у населених пунктах та їх околицях.

Ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників.

Створення і задіяння координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню.

У відповідь вогонь у разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних сил України і керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм.

Керівництво ЗСУ і проросійських бойовиків повинні публічно заявити про видання наказів з перерахуванням всіх зазначених заходів і підтвердити, що дані накази про припинення вогню відповідають справжнім заходам.

Що відомо про попередній режим тиші

Незважаючи на попередній режим припинення вогню, окупанти щодня відкривали вогонь та обстрілювали наші позиції. Лише від початку 2020 року на Донбасі загинуло понад 60 українських військових.

Список загиблих героїв – за посиланням.

Окрім того у 2020 році уже загинули 6 цивільних, ще 42 – отримали поранення. Всього російські найманці з початку року знищили 90 цивільних об’єктів Донбасу та порушили режим тиші понад 91 тисячу разів.



Карта окупованих територій Донбасу / 24 канал