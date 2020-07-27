Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе началось с 00:01 27 июля 2020 года. Согласованное Украиной и Россией и поддержанное ОБСЕ решение приняли на встрече Трехсторонней контактной группы накануне.

Режим тишины должен действовать до полного урегулирования войны на Донбассе, сообщает 24 канал. Договоренности являются также одним из шагов к проведению выборов на оккупированных территориях. Однако это возможно только в том случае, если стороны соблюдают режим прекращения огня.

Обратите внимание Это соглашение облегчит жизнь гражданским, – ОБСЕ и ЕС о прекращении огня на Донбассе

Что предусматривают договоренности

Запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летающих аппаратов сторон.

Запрет на применение огня.

Запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях.

Эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и сообщение о них координатору ТКГ, который сообщает об этом всем ее участникам.

Создание и применение координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня.

Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм.

Руководство ВСУ и пророссийских боевиков должны публично заявить о выдаче приказов с перечислением всех указанных мер и подтвердить, что данные приказы о прекращении огня соответствуют настоящим мерам.

Что известно о предыдущем режиме тишины

Несмотря на предыдущий режим прекращения огня, оккупанты ежедневно открывали огонь и обстреливали наши позиции. Только с начала 2020 года на Донбассе погибли свыше 60 украинских военных.

Список погибших героев – по ссылке.

Кроме того, в 2020 году уже погибли 6 гражданских, еще 42 – получили ранения. В целом российские наемники с начала года уничтожили 90 гражданских объектов Донбасса и нарушили режим тишины больше 91 тысячи раз.



Карта оккупированных территорий Донбасса / 24 канал