На Донбассе начал действовать режим прекращения огня
Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе началось с 00:01 27 июля 2020 года. Согласованное Украиной и Россией и поддержанное ОБСЕ решение приняли на встрече Трехсторонней контактной группы накануне.
Режим тишины должен действовать до полного урегулирования войны на Донбассе, сообщает 24 канал. Договоренности являются также одним из шагов к проведению выборов на оккупированных территориях. Однако это возможно только в том случае, если стороны соблюдают режим прекращения огня.
Обратите внимание Это соглашение облегчит жизнь гражданским, – ОБСЕ и ЕС о прекращении огня на Донбассе
Что предусматривают договоренности
- Запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летающих аппаратов сторон.
- Запрет на применение огня.
- Запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях.
- Эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и сообщение о них координатору ТКГ, который сообщает об этом всем ее участникам.
- Создание и применение координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня.
- Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм.
Руководство ВСУ и пророссийских боевиков должны публично заявить о выдаче приказов с перечислением всех указанных мер и подтвердить, что данные приказы о прекращении огня соответствуют настоящим мерам.
Что известно о предыдущем режиме тишины
Несмотря на предыдущий режим прекращения огня, оккупанты ежедневно открывали огонь и обстреливали наши позиции. Только с начала 2020 года на Донбассе погибли свыше 60 украинских военных.
Кроме того, в 2020 году уже погибли 6 гражданских, еще 42 – получили ранения. В целом российские наемники с начала года уничтожили 90 гражданских объектов Донбасса и нарушили режим тишины больше 91 тысячи раз.