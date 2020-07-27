За добу до перемир'я бойовики здійснили 13 обстрілів і поранили бійця
26 липня, напередодні введення режиму повного та всеосяжного припинення вогню на Донбасі, збройні формування Росії 13 разів порушили режим тиші і поранили українського військового.
Протягом доби противник неодноразово здійснював як провокативні, так і прицільні обстріли, повідомляють у пресцентрі Операції об'єднаних сил. Це сталося напередодні введення нового режиму припинення вогню.
Зверніть увагу На Донбасі почав діяти режим припинення вогню
Де стріляли бойовики
Ворожу вогневу активність було зафіксовано біля:
- Водяного,
- Південного,
- Широкиного,
- Пищевика,
- Пісків,
- Опитного,
- Лебединського.
На цих ділянках лінії фронту російські окупанти застосували міномети калібру 120 міліметрів і 82 міліметрів, гранатомети різних систем, озброєння БМП, БПЛА та стрілецьке озброєння.
Неподалік населеного пункту Щастя ворог задіяв снайперську зброю, а поблизу Авдіївки загарбники випустили три реактивних снаряди калібру 122 міліметрів та вели вогонь з 82-міліметрових мінометів, гранатометів і великокаліберних кулеметів.
У п’яти випадках підрозділи Об’єднаних сил зі штатного озброєння відкривали вогонь у відповідь.
За минулу добу внаслідок обстрілу противника один український захисник отримав поранення. Його у задовільному стані доправили до шпиталю.
На ділянках розведення №1, №2 та № 3 обстрілів не зафіксовано.
Перша провокація
Неподалік Новомихайлівки ворог замінував українські позиції протипіхотними мінами ПОМ-2 за допомогою протитанкових гранатометів.
Важливіше Перша ніч перемир'я на Донбасі: окупанти вже влаштували провокацію, щоб його зірвати
Штаб прогнозує підступність провокації в тому, що коли ця міна здетонує, ворог позиціонуватиме це як "обстріл з боку Збройних сил України".
Є й можливість, що на цих мінах підірвуться українські воїни. У будь-якому разі це зрив повного і всеосяжного режиму припинення вогню,
– наголосили в ООС.
Міни ПОМ-2, які встановлюються дистанційно, мають період самоліквідації від 4 до 100 годин.
Припинення вогню з 27 липня: коротко
- Воно запрацювало з 00:01 27 липня, тобто в ніч на понеділок.
- Хоча всі попередні перемир'я були успішно зірвані бойовиками, Володимир Зеленський вважає, що це "точно має запрацювати". Такі ж надії покладає й Захід.
- Принциповою різницею є система покарань за зрив перемир'я. Хоча реальне покарання можуть понести лише українські воїни, адже на окупованій частині Донбасу немає правового поля.
- Для того, аби підтвердити дотримання перемир'я з боку українських військ, на бойових позиціях планували розмістити українських миротворців, а на лінії розмежування – журналістів.