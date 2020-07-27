Тристороння контактна група в Мінську домовилася про нове припинення вогню з 27 липня. У чому особливості нової угоди і як довго може тривати режим тиші, – у нашому матеріалі.

Допомогли мітинги у РФ?

Як розповів 24 каналу політолог Сергій Постоловський, по-перше, не виключено, що США і Європа змогли натиснути на Путіна в контексті виконання мінських угод. Зокрема, що безпекові заходи першочергові, а потім політичне врегулювання. До того ж, нещодавно відбулася телефонна розмова Трампа і Путіна. Швидше за все, про Україну вони також говорили. Тому Путін погодився на перемир’я.

Читайте також Найкращу в житті ожину привезли новою дорогою, – Зеленський підбив підсумки поїздки на Донбас



Путін іде на поступки через масові протести в Хабаровську? / Фото Getty

По-друге, підкреслює експерт, внутрішня ситуація в Росії – масові протести у Хабаровську, де місцеві жителі не задоволені діями Кремля, дуже тривожний сигнал для керівництва РФ. Особливо, зважаючи на те, що росіяни протестують з гаслами: Москва, йди від нас. Тобто в Хабаровську не визнають авторитету Москви. А таких суб’єктів федерації, як Хабаровський край, – у Росії багато. Може бути ефект доміно протестів.

Погоджуючись на перемир’я, Росія йде на поступки. У зв’язку з подіями в Хабаровську сконцентрувати всю свою увагу на Донбасі Кремлю недоцільно. У Росії є важливіші внутрішні проблеми. А перемир’я дає Кремлю час, щоб налагодити стосунки із Заходом,

– вважає Сергій Постоловський.

Увага Явка з повинною: навіщо Путіну шоу у Криму та що буде з водою

Що відомо про нову угоду щодо припинення вогню

Тристороння контактна група домовилася про повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі з 00:01 27 липня 2020 року.

Рішення погоджене Україною та Росією й підтримане ОБСЄ.

Президент Володимир Зеленський заявив, що поки домовленість про припинення вогню й кримінальна відповідальність за її порушення є лише спільною заявою сторін.

Втім надалі мають бути виписані відповідні документи, де регламентуватиметься загальна процедура.

Зеленський вважає, що домовленість мають підписати всі сторони нормандського формату – Україна, Росія, Франція й Німеччина. Тоді з 27 липня й має наступити перемир'я.

Читайте також Патова ситуація: які наслідки виходу України з мінських угод

Які заходи будуть введені для підтримки припинення вогню:

заборона на наступальні і розвідувально-диверсійні дії, на використання будь-яких видів летального озброєння;

заборона на застосування вогню, включаючи снайперський;

заборона на розміщення важкого озброєння в населених пунктах та околицях;

ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатора ТКГ;

створення і залучення координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню за сприяння СЦКК;

вогонь у відповідь (у разі наступальних дій) допускається, якщо він відкритий "за наказом відповідного керівництва ЗСУ і керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм".

До речі Генсек ООН закликав дотримуватися домовленого режиму тиші на Донбасі

Як довго може триватиме перемир’я і чому його зірвуть окупанти?

Учасник Тристоронньої контактної групи з боку України Денис Казанський зазначив, що налаштований скептично. Адже подібних "остаточних" перемир'їв було підписано близько 100 500, і всі з відомим результатом. Приміром, про попереднє "всеосяжне і безстрокове" припинення вогню було домовлено рік тому – з опівночі 21 липня 2019 року.

Цікаво Так виглядає, що Україна фактично вийшла з мінських угод, – МЗС Росії

Сергій Постоловський також має сумніви, що перемир’я буде стабільним. За шість років після підписання мінських угод кожного року ухвалювалися рішення про перемир’я. І воно тривало всього кілька днів.

Росія дуже не задоволена тим, що Україна не призначила восени місцеві вибори в ОРДЛО. Цей фактор грає проти перемир’я. При першій же нагоді і потребі окупанти знову почнуть стріляти. Стратегія Росії в тому, щоб показати Заходу, ніби Україна зриває режим припинення вогню,

– підкреслює Сергій Постоловський.



Зеленський пропонує переглянути мінські угоди / Фото Офісу Президента

Водночас політолог вважає: якщо перемир’я триватиме хоча б півтора місяця, Росія почне вимагати пом’якшення санкцій. Або виборів. Хоча, українська влада не піде на російський сценарій і не проводитиме вибори в ОРДЛО, поки звідти не будуть виведені російські війська і нам не повернуть контроль над кордоном.

Заява Зеленського про те, що треба точно розшифрувати кожен пункт мінських угод – логічна. Мінські домовленості в тому вигляді, в якому вони є, не працюють. Тому потрібно їх переформатувати. І в пропозиції Зеленського є сенс,

– переконаний Сергій Постоловський.