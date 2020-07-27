Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась о новом прекращении огня с 27 июля. В чем особенности нового соглашения и как долго может длиться режим тишины, – в нашем материале.

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Как рассказал 24 каналу политолог Сергей Постоловский, во-первых, не исключено, что США и Европа смогли надавить на Путина в контексте выполнения минских соглашений. В частности, что меры безопасности первоочередные, а потом политическое урегулирование. К тому же, недавно состоялся телефонный разговор Трампа и Путина. Скорее всего, об Украине они тоже говорили. Поэтому Путин согласился на перемирие.

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Путин идет на уступки из-за массовых протестов в Хабаровске? / Фото Getty Images

Во-вторых, подчеркивает эксперт, внутренняя ситуация в России – массовые протесты в Хабаровске, где местные жители не довольны действиями Кремля, – очень тревожный сигнал для руководства РФ. Особенно, учитывая то, что россияне протестуют с лозунгами: Москва, уходи от нас. То есть в Хабаровске не признают авторитет Москвы. А таких субъектов федерации, как Хабаровский край, – в России много. Может быть эффект домино протестов.

Соглашаясь на перемирие, Россия идет на уступки. В связи с событиями в Хабаровске концентрировать все свое внимание на Донбассе Кремлю нецелесообразно. У России есть более важные внутренние проблемы. А перемирие дает Кремлю время, чтобы наладить отношения с Западом,

– считает Сергей Постоловский.

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Что известно о новом соглашении о прекращении огня

Трехсторонняя контактная группа договорилась о полном и всеобъемлющем прекращении огня на Донбассе с 00:01 27 июля 2020 года.

Решение согласовано Украиной и Россией и поддержано ОБСЕ.

Президент Владимир Зеленский заявил, что пока договоренность о прекращении огня и уголовная ответственность за ее нарушение является только совместным заявлением сторон.

Впрочем в дальнейшем должны быть выписаны соответствующие документы, где будет регламентироваться общая процедура.

Зеленский считает, что договоренность должны подписать все стороны нормандского формата – Украина, Россия, Франция и Германия. Тогда с 27 июля и должно наступить перемирие.

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Какие меры будут введены для поддержки прекращения огня:

запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование любых видов летального вооружения;

запрет на применение огня, включая снайперский;

запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и окрестностях;

эффективное применение дисциплинарных мер за нарушения режима прекращения огня и сообщение о них координатору ТКГ;

создание и привлечение координационного механизма по реагированию на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК;

огонь в ответ (в случае наступательных действий) допускается, если он открыт "по приказу соответствующего руководства ВСУ и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм".

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Как долго может продлится перемирие и почему его сорвут оккупанты?

Участник Трехсторонней контактной группы со стороны Украины Денис Казанский отметил, что настроен скептически. Так как подобных "окончательных" перемирий было подписано около 100 500, и все – с известным результатом. К примеру, о предварительном "всеобъемлющем и бессрочном" прекращении огня было договорено год назад – с полуночи 21 июля 2019 года.

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Сергей Постоловский также сомневается, что перемирие будет стабильным. За шесть лет после подписания минских соглашений каждый год принимались решения о перемирии. И оно длилось всего несколько дней.

Россия очень недовольна тем, что Украина не назначила осенью местные выборы в ОРДЛО. Этот фактор играет против перемирия. При первой же возможности и необходимости оккупанты снова начнут стрелять. Стратегия России в том, чтобы показать Западу, будто Украина срывает режим прекращения огня,

– подчеркивает Сергей Постоловский.



Зеленский предлагает пересмотреть минские соглашения / Фото Офиса Президента

В то же время политолог считает: если перемирие продлится хотя бы полтора месяца, Россия начнет требовать смягчения санкций. Или выборов. Хотя, украинская власть не пойдет на российский сценарий и не будет проводить выборы в ОРДЛО, пока оттуда не будут выведены российские войска и нам не вернут контроль над границей.

Заявление Зеленского о том, что надо точно расшифровать каждый пункт минских соглашений, – логичное. Минские договоренности в том виде, в котором они есть, не работают. Поэтому нужно их переформатировать. И в предложении Зеленского есть смысл,

– убежден Сергей Постоловский.