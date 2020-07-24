Так выглядит, что Украина фактически вышла из минских соглашений, – МИД России
В МИД Российской Федерации прочитали постановление Верховной Рады Украины от 15 июля о местных выборах. Текст россиянам не понравился: мол, это можно расценить как выход Киева из минских соглашений.
Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, как пишут в РИА. Захарова требует от Украины объяснений.
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Россия не понимает решения Украины о местных выборах
Захарова говорит: Москва не понимает, что значит постановление Рады о местных выборах. А также и позицию президента Зеленского, с этим связанную. Все это, мол, можно расценить как выход Украины из минских соглашений по Донбассу.
Россию как сопосредника минского процесса эта ситуация, естественно, не может не беспокоить,
– заявила Захарова.
Заметим, что в РФ только так себя и называют – посредником. Хотя фактически она является стороной конфликта на Донбассе, агрессором, а посредники в минском процессе на самом деле Германия и Франция.
"Мы требуем от украинской стороны четких разъяснений по этому вопросу", – добавила представительница РФ.
Она также призвала немецких и французских партнеров по переговорам в нормандском формате "дать принципиальную оценку ситуации".
Что это за постановление Рады, которое возмутило россиян
Речь идет, напомним, о постановлении ВРУ от 15 июля о местных выборах. Там указано:
- Выборы на оккупированных территориях назначат отдельным законом и только после прекращения российской агрессии и вывода всех незаконных вооруженных формирований.
Россияне уже требовали отмены постановления. Киев, конечно, отказал.