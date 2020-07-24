В МИД Российской Федерации прочитали постановление Верховной Рады Украины от 15 июля о местных выборах. Текст россиянам не понравился: мол, это можно расценить как выход Киева из минских соглашений.

Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, как пишут в РИА . Захарова требует от Украины объяснений.

Обратите внимание Пересмотр минских соглашений: в Кремле назвали инициативу "опасной"

Россия не понимает решения Украины о местных выборах

Захарова говорит: Москва не понимает, что значит постановление Рады о местных выборах. А также и позицию президента Зеленского, с этим связанную. Все это, мол, можно расценить как выход Украины из минских соглашений по Донбассу.

Россию как сопосредника минского процесса эта ситуация, естественно, не может не беспокоить,

– заявила Захарова.

Заметим, что в РФ только так себя и называют – посредником. Хотя фактически она является стороной конфликта на Донбассе, агрессором, а посредники в минском процессе на самом деле Германия и Франция.

" Мы требуем от украинской стороны четких разъяснений по этому вопросу ", – добавила представительница РФ.

Она также призвала немецких и французских партнеров по переговорам в нормандском формате "дать принципиальную оценку ситуации".

Что это за постановление Рады, которое возмутило россиян

Речь идет, напомним, о постановлении ВРУ от 15 июля о местных выборах. Там указано:

Выборы на оккупированных территориях назначат отдельным законом и только после прекращения российской агрессии и вывода всех незаконных вооруженных формирований.