У МЗС Російської Федерації прочитали постанову Верховної Ради України від 15 липня про місцеві вибори. Текст росіянам не сподобався: мовляв, це можна розцінити як вихід Києва з мінських угод.

Про це заявила речниця МЗС Росії Марія Захарова, як пишуть у РИА. Захарова вимагає в України пояснень.

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Росія не розуміє рішення України щодо місцевих виборів

Захарова каже: Москва не розуміє, що означає постанова Ради про місцеві вибори. А також і позиція президента Зеленського, з цим пов'язана. Все це, мовляв, можна розцінити як вихід України з мінських угод по Донбасу.

Росію як співпосредника мінського процесу ця ситуація, природно, не може не турбувати,

– заявила Захарова.

Зауважимо, у РФ тільки так себе й називають – посередником. Хоча фактично вона є стороною конфлікту на Донбасі, агресором, а посередники мінському процесі насправді Німеччина та Франція.

"Ми вимагаємо від української сторони чітких роз'яснень щодо цього питання", – додала представниця РФ.

Вона також закликала німецьких та французьких партнерів по переговорах у нормандському форматі "дати принципову оцінку ситуації".

Що це за постанова Ради, яка обурила росіян

Мовиться, нагадаємо, про постанову ВРУ від 15 липня щодо місцевих виборів. Там зазначено:

Вибори на окупованих територіях призначать окремим законом і тільки після припинення російської агресії та виведення всіх незаконних збройних формувань.

Росіяни вже вимагали скасування постанови. Київ, звісно, відмовив.