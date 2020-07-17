Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль насторожують заяви України про неактуальність мінського формату та необхідність його оновлення.

З точки зору РФ, це небезпечна позиція, – зазначив Пєсков журналістам, повідомляє власний кореспондент УНІАН у Росії.

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За його словами, Кремлю не до вподоби заяви про те, що мінський комплекс заходів вже не актуальний і його потрібно переробити чи замінити іншим, сучаснішим документом.

Це, з нашої точки зору, дуже небезпечна тенденція в заявах керівництва в Києві, яка може нас істотно взагалі відкинути за часом від моменту врегулювання ситуації в Україні, оскільки де-факто, наприклад, навіть думати про те, щоб узгодити якісь нові параметри, неможливо без участі в цьому процесі представників самопроголошених "республік",

– заявив Пєсков.

Він додав, що українські візаві категорично відмовляються від будь-яких контактів з ними, а це, за його словами, робить неможливим вироблення нового документа.

Також Пєсков заявив, що це Київ продовжує не виконувати мінські та вже згодом паризькі домовленості, а відтак це "не наближає до розв'язки ситуації на південному сході України".

Важливо! Саме Росія в березні 2014 року ввела війська та окупувала український Крим, після чого почала дестабілізовувати ситуацію на Донбасі. Росія поставляє на Донбас зброю, найманців і свої регулярні війська. Із середини квітня 2014 року в Луганській і Донецькій областях тривають бойові дії. Детальніше про докази присутності військ РФ на Донбасі – читайте тут.

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