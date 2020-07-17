Перегляд мінських угод: у Кремлі назвали ініціативу "небезпечною"
Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремль насторожують заяви України про неактуальність мінського формату та необхідність його оновлення.
З точки зору РФ, це небезпечна позиція, – зазначив Пєсков журналістам, повідомляє власний кореспондент УНІАН у Росії.
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За його словами, Кремлю не до вподоби заяви про те, що мінський комплекс заходів вже не актуальний і його потрібно переробити чи замінити іншим, сучаснішим документом.
Це, з нашої точки зору, дуже небезпечна тенденція в заявах керівництва в Києві, яка може нас істотно взагалі відкинути за часом від моменту врегулювання ситуації в Україні, оскільки де-факто, наприклад, навіть думати про те, щоб узгодити якісь нові параметри, неможливо без участі в цьому процесі представників самопроголошених "республік",
– заявив Пєсков.
Він додав, що українські візаві категорично відмовляються від будь-яких контактів з ними, а це, за його словами, робить неможливим вироблення нового документа.
Також Пєсков заявив, що це Київ продовжує не виконувати мінські та вже згодом паризькі домовленості, а відтак це "не наближає до розв'язки ситуації на південному сході України".
Що відомо про оновлення мінських угод
- Віцепрем'єр-міністр, міністра з питань реінтеграції України Олексій Резніков заявив, що мінські угоди потрібно переглянути, адже вони не відповідають нинішнім реаліям.
- Незважаючи на всі заходи України, очікуваного прориву так і не відбулося.
- Резніков наголосив, що російська сторона продовжує порушувати угоду про припинення вогню.
- Він додав, що Україна все одно виступає за продовження зусиль у рамках мінського процесу.
- За словами Резнікова, західні лідери мають також переглянути роль і функції міжнародних інститутів безпеки, що беруть участь у мирному процесі в Україні.
- Україні варто подумати про створення нових коаліцій і залучення нових союзників.
- Після такої заяви Дмитро Пєсков заявив, що Москва готова до виходу України з мінських домовленостей. Проте, зазначив Пєсков, нову базу для переговорів буде складно створити.
- Заступник керівника адміністрації президента РФї Дмитро Козак повідомив, що Росія вимагає від України висловити свою позицію щодо слів Резніков.