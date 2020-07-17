Пересмотр минских соглашений: в Кремле назвали инициативу "опасной"
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль настораживают заявления Украины о неактуальности минского формата и необходимости его обновления.
С точки зрения РФ, это опасная позиция, – отметил Песков журналистам, сообщает собственный корреспондент УНИАН в России.
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По его словам, Кремлю не нравятся заявления о том, что минский комплекс мероприятий уже не актуален и его нужно переделать или заменить другим, более современным документом.
Это, с нашей точки зрения, очень опасная тенденция в заявлениях руководства в Киеве, которая может нас существенно вообще отбросить по времени от момента урегулирования ситуации в Украине, поскольку де-факто, например, даже думать о том, чтобы согласовать какие-то новые параметры, невозможно без участия в этом процессе представителей самопровозглашенных "республик",
– заявил Песков.
Он добавил, что украинские визави категорически отказываются от каких-либо контактов с ними, а это, по его словам, делает невозможным выработку нового документа.
Также Песков заявил, что это Киев продолжает не выполнять минские и уже потом парижские договоренности, а, следовательно, это "не приближает к развязке ситуации на юго-востоке Украины".
Что известно об обновлении минских соглашений
- Вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции Украины Алексей Резников заявил, что минские соглашения нужно пересмотреть, ведь они не соответствуют нынешним реалиям.
- Несмотря на все меры Украины, ожидаемого прорыва так и не произошло.
- Резников отметил, что российская сторона продолжает нарушать соглашение о прекращении огня.
- Он добавил, что Украина все равно выступает за продолжение усилий в рамках минского процесса.
- По словам Резникова, западные лидеры должны также пересмотреть роль и функции международных институтов безопасности, участвующих в мирном процессе в Украине.
- Украине стоит подумать о создании новых коалиций и привлечении новых союзников.
- После такого заявления Дмитрий Песков заявил, что Москва готова к выходу Украины из минских договоренностей. Однако, отметил Песков, новую базу для переговоров будет сложно создать.
- Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак сообщил, что Россия требует от Украины выразить свою позицию относительно слов Резникова.