Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль настораживают заявления Украины о неактуальности минского формата и необходимости его обновления.

С точки зрения РФ, это опасная позиция, – отметил Песков журналистам, сообщает собственный корреспондент УНИАН в России.

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По его словам, Кремлю не нравятся заявления о том, что минский комплекс мероприятий уже не актуален и его нужно переделать или заменить другим, более современным документом.

Это, с нашей точки зрения, очень опасная тенденция в заявлениях руководства в Киеве, которая может нас существенно вообще отбросить по времени от момента урегулирования ситуации в Украине, поскольку де-факто, например, даже думать о том, чтобы согласовать какие-то новые параметры, невозможно без участия в этом процессе представителей самопровозглашенных "республик",

– заявил Песков.

Он добавил, что украинские визави категорически отказываются от каких-либо контактов с ними, а это, по его словам, делает невозможным выработку нового документа.

Также Песков заявил, что это Киев продолжает не выполнять минские и уже потом парижские договоренности, а, следовательно, это "не приближает к развязке ситуации на юго-востоке Украины".

Важно! Именно Россия в марте 2014 года ввела войска и оккупировала украинский Крым, после чего начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе. Россия поставляет на Донбасс оружие, наемников и свои регулярные войска. С середины апреля 2014 года в Луганской и Донецкой областях продолжаются боевые действия. Подробнее о доказательствах присутствия войск РФ на Донбассе – читайте здесь.

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