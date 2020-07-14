Будущее Донбасса: почему Украине нужна смена минских соглашений
Украина вновь призывает Запад пересмотреть минские соглашения. Зато Россия успела назвать это выходом Украины из договоренностей.
Почему возник этот вопрос и риски просмотра минских соглашений – читайте в материале журналистов 24 канала.
Обратите внимание Патовая ситуация: какие последствия выхода Украины из минских соглашений
Новый призыв о пересмотре минских соглашений прозвучал из уст министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова. Украинский чиновник обратился к лидерам "нормандской четверки". Он считает, что договоренности во многом давно не актуальны.
Россия не только не придерживается минских соглашений, но и продолжает их нарушать и настаивает только на своем сценарии. Речь идет о проведении местных выборов в ОРДЛО без возврата Украине контроля над нашей границей.
По словам нардепа от партии "Голос" Романа Костенко, Россия имеет свои интересы на территории Украины, не только на территории Донбасса. Донбасс – это для нее только возможность влиять на внутреннюю политику Украины и она никогда от этого не откажется.
"Мы должны строить свою политику таким образом, понимая, что она там будет всегда пытаться влиять", – подчеркнул депутат.
Реакция России на заявление об изменении минских соглашений
В России с реакцией не замедлили. Точнее с передергиванием. В Кремле трактуют это как выход Украины из минских соглашений и требуют официальных объяснений.
В нашем МИД говорят, что Украина поддерживает имплементацию договоренностей, но не на условиях страны-агрессора.
Что об этом говорят эксперты
По мнению политолога Тараса Семенюка, выход из минских соглашений будет означать фактически решение санкционной политики.
То есть Россия тогда скажет: "Украина вышла из минских соглашений, их нет и не существует, давайте пересматривать санкционные политику". И у Запада не будет других вариантов как фактически действовать таким образом,
– пояснил политолог.
Первые идеи о пересмотре минских договоренностей появились больше, чем полгода назад. Активизировались весной – после провала консультативного совета. Эксперты считают, совпало это и с тем, что не сработала тактика президента Владимира Зеленского быстро договориться о мире.
Политическая аналитик фонда "Демократические инициативы" Мария Золкина отметила, что вариант инициировать пересмотр минских договоренностей выглядит наиболее оптимальным с точки зрения не потерять международную поддержку в борьбе против России, но при этом попытаться изменить порядок выполнения этих документов.
И добавила, что для России вариант просмотра минских соглашений означает де-факто провал ее попыток вернуть оккупированные территории Украины на условиях России.
Читайте также В Кремле готовы к выходу Украины из минских соглашений: заявление Пескова
Изменять формат минских переговоров могут только лидеры "нормандской четверки". Встретиться они могут и в заочном формате, если на это есть согласие всех лидеров стран-участниц. При этом консультации реалистично провести в сентябре, после выполнения обязательств саммита в Париже.