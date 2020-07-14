Украина вновь призывает Запад пересмотреть минские соглашения. Зато Россия успела назвать это выходом Украины из договоренностей.

Почему возник этот вопрос и риски просмотра минских соглашений – читайте в материале журналистов 24 канала.

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Новый призыв о пересмотре минских соглашений прозвучал из уст министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова. Украинский чиновник обратился к лидерам "нормандской четверки". Он считает, что договоренности во многом давно не актуальны.

Справка. Алексей Резников сообщил, что условия минских сделок больше не отражают реалий на востоке Украины. Заметно это по линии соприкосновения, которая была тщательно зафиксирована в официальных минских сделках. Линия фронта, определенная в начале 2015 года, с тех пор устарела, в результате дальнейшей российской оккупации еще 1800 квадратных миль украинской земли.

Россия не только не придерживается минских соглашений, но и продолжает их нарушать и настаивает только на своем сценарии. Речь идет о проведении местных выборов в ОРДЛО без возврата Украине контроля над нашей границей.

По словам нардепа от партии "Голос" Романа Костенко, Россия имеет свои интересы на территории Украины, не только на территории Донбасса. Донбасс – это для нее только возможность влиять на внутреннюю политику Украины и она никогда от этого не откажется.

"Мы должны строить свою политику таким образом, понимая, что она там будет всегда пытаться влиять", – подчеркнул депутат.

Реакция России на заявление об изменении минских соглашений

В России с реакцией не замедлили. Точнее с передергиванием. В Кремле трактуют это как выход Украины из минских соглашений и требуют официальных объяснений.

В нашем МИД говорят, что Украина поддерживает имплементацию договоренностей, но не на условиях страны-агрессора.

Что об этом говорят эксперты

По мнению политолога Тараса Семенюка, выход из минских соглашений будет означать фактически решение санкционной политики.

То есть Россия тогда скажет: "Украина вышла из минских соглашений, их нет и не существует, давайте пересматривать санкционные политику". И у Запада не будет других вариантов как фактически действовать таким образом,

– пояснил политолог.

Первые идеи о пересмотре минских договоренностей появились больше, чем полгода назад. Активизировались весной – после провала консультативного совета. Эксперты считают, совпало это и с тем, что не сработала тактика президента Владимира Зеленского быстро договориться о мире.

Политическая аналитик фонда "Демократические инициативы" Мария Золкина отметила, что вариант инициировать пересмотр минских договоренностей выглядит наиболее оптимальным с точки зрения не потерять международную поддержку в борьбе против России, но при этом попытаться изменить порядок выполнения этих документов.

И добавила, что для России вариант просмотра минских соглашений означает де-факто провал ее попыток вернуть оккупированные территории Украины на условиях России.

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Изменять формат минских переговоров могут только лидеры "нормандской четверки". Встретиться они могут и в заочном формате, если на это есть согласие всех лидеров стран-участниц. При этом консультации реалистично провести в сентябре, после выполнения обязательств саммита в Париже.