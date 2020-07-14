Майбутнє Донбасу: чому Україні потрібна зміна мінських угод
Україна знову закликає Захід переглянути мінські угоди. Натомість Росія встигла назвати це виходом України з домовленостей.
Чому постало це питання та які ризики перегляду мінських угод – читайте в матеріалі журналістів 24 каналу.
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Новий заклик щодо перегляду мінських угод пролунав з вуст міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова. Український чиновник звернувся до лідерів "нормандської четвірки". Він вважає, що домовленості багато в чому давно не є актуальними.
Росія не тільки не дотримується мінських угод, а й продовжує їх порушувати та наполягає лише на своєму сценарії. Йдеться про проведення місцевих виборів в ОРДЛО без повернення Україні контролю над нашим кордоном.
За словами нардепа від партії "Голос" Романа Костенка, Росія має свої інтереси на території України, не тільки на території Донбасу. Донбас – це для неї тільки можливість впливати на внутрішню політику України і вона ніколи від цього не відмовиться.
"Ми повинні будувати свою політику таким чином, розуміючи, що вона там буде завжди намагатися впливати", – наголосив депутат.
Реакція Росії на заяву щодо зміни мінських угод
У Росії з реакцією не забарились. Точніше з пересмикуванням. У Кремлі трактують це як вихід України з мінських угод та вимагають офіційних пояснень.
У нашому МЗС кажуть, що Україна підтримує імплементацію домовленостей, але не на умовах країни-агресора.
Що про це кажуть експерти
На думку політолога Тараса Семенюка, вихід з мінських угод означатиме, фактично, розв'язання санкційної політики.
Тобто Росія тоді скаже: "Україна вийшла з мінських угод, їх немає і не існує, давайте переглядати санкційну політику". І в Заходу не буде інших варіантів як фактично діяти таким чином,
– пояснив політолог.
Перші ідеї про перегляд мінських домовленостей з'явились більше, ніж пів року тому. Активізувались навесні – після провалу консультативної ради. Експерти вважають, співпало це і з тим, що не спрацювала тактика президента Володимира Зеленського швидко домовитися про мир.
Політична аналітикиня фонду "Демократичні ініціативи" Марія Золкіна зауважила, що варіант ініціювати перегляд мінських домовленостей виглядає найбільш оптимальним з точки зору не втратити міжнародну підтримку в боротьбі проти Росії, але при цьому спробувати змінити порядок виконання цих документів.
І додала, що для Росії варіант перегляду мінських угод означає де-факто провал її спроб повернути окуповані території Україні на умовах Росії.
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Змінювати формат мінських переговорів можуть тільки лідери "нормандської четвірки". Зустрітись вони можуть і в заочному форматі, якщо на це буде згода всіх лідерів країн-учасниць. При цьому консультації реалістично провести у вересні, після виконання зобов'язань саміту в Парижі.