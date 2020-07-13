В Україні активно підіймають питання про перегляд мінських угод. Що робити з мінськими домовленостями і як на це реагує Росія, розповідають експерти.

Патова ситуація

Віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції України Олексій Резніков заявив, що мінські угоди потрібно переглянути, бо вони не відповідають нинішнім реаліям. На переконання експертів, мінські угоди мертві, але поспішати виходити з них не варто. Як розповів 24 каналу політолог Сергій Постоловський, домовленості матимуть силу за умови, що Україна виконуватиме послідовність пунктів так, як наполягає Росія. Але Україна цього не робитиме.

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Україна не може виконувати мінські угоди так, як хоче Росія, – проведення місцевих виборів без повернення контролю над кордоном. По-друге, Україна не піде на прямі перемовини з окупаційними адміністраціями. Патова ситуація,

– зауважує Сергій Постоловський.



Мінські угоди за шість років не принесли результатів / Фото Wikipedia

Представник Kyivstratpro Тарас Семенюк говорить: заяви Резнікова – спроба нав’язати свою динаміку переговорів Росії. Всі розуміють: угоди не виконуються.

Україні потрібен результат на переговорах по Донбасу. Президент Зеленський пообіцяв, що на Донбасі буде мир. Але сам президент не зможе цього досягти. Бо Росія не готова до діалогу. Тому Резніков пропонує переглянути мінські угоди, підсилити їх,

– зазначає Семенюк.

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Мінські угоди. Головне

Другі мінські угоди узгоджені на саміті в Мінську 11-12 лютого 2015 року лідерами Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки". Документом серед іншого передбачено:

Негайне припинення вогню в ОРДЛО.

Відведення важкого озброєння обома сторонами.

Початок діалогу про модальність проведення місцевих виборів відповідно до українського законодавства і Закону України "Про тимчасовий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО" і про режим цих районів.

Забезпечення помилування і амністії шляхом введення в силу закону, що забороняє переслідування і покарання осіб у зв'язку з подіями, що мали місце в ОРДЛО.

Забезпечення звільнення і обмін всіх заручників і незаконно утримуваних осіб на основі принципу "всіх на всіх".

Відновлення повного контролю над державним кордоном з боку уряду України у всій зоні конфлікту, яке має розпочатися в перший день після місцевих виборів і завершитися після всеосяжного політичного врегулювання (місцеві вибори) до кінця 2015 року за умови виконання пункту про консультації і погодження з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей у рамках Тристоронньої контактної групи.

Виведення всіх іноземних збройних формувань, військової техніки, а також найманців з території України під спостереженням ОБСЄ. Роззброєння всіх незаконних груп.

Як відомо, попри постійні домовленості про припинення вогню, проросійські бойовики постійно порушують режим тиші. Росія наполягає на проведенні місцевих виборів в ОРДЛО без отримання Україною доступу до кордону, а також на наданні Донбасу так званого особливого статусу. Україна вимагає припинення вогню, виведенні всіх іноземних військ, відновленні контролю над кодоном і лише потім проведення амністії і місцевих виборів.

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Як відреагували у Кремлі

Росія вимагає від України висловити свою позицію щодо слів Резнікова. Про це повідомив заступник керівника адміністрації президента Росії Дмитро Козак. Якщо офіційно Київ не спростує заяву, то Росія це розцінить як відмову від усіх домовленостей.

Прессекретар Путіна – Пєсков зазначив, що Москва готова до виходу України з мінських домовленостей. Проте, зазначив Пєсков, нову базу для переговорів буде складно створити.



Представник Путіна – Козак ставить Україні ультиматум щодо угод / Фото Getty

Мінські угоди треба оновити

На думку міжнародників, вихід України з мінських угод дасть Росії зелене світло щодо зняття економічних санкцій. Хоча, як зауважує Тарас Семенюк, немає прямої прив’язки санкцій до угод, але Москва цим скористається. Продовження санкцій базується на тому, шо Росія повинна виконувати свою частину Мінська-2, чого Кремль не робить уже шостий рік.

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За словами Постоловського, Україна своїми заявами розбурхала Росію. Потрібно шукати альтернативу Мінську-2. Будапештський меморандум дратує не тільки Росію, але й США, Францію і Великобританію. По суті, в 2014 році після анексії Росією Криму жоден із підписантів не виконав свої зобов’язання. І зараз його не виконуватимуть. Тому потрібно шукати інший формат. Ситуація складна.

Мінські угоди повністю не вигідні Україні. Втім, треба не виходити з домовленостей, а наполягати на їх оновленні. Бо, якщо ми вийдемо, це стане карт-бланшом для Росії – апелювати до західних партнерів щодо зняття санкцій. Бо Україна ніби не хоче мирного врегулювання збройного конфлікту,

– вважає Сергій Постоловський.



Україна категорична щодо умов виборів в ОРДЛО / Фото Getty

Тарас Семенюк підкреслює: Росії конфлікт вигідний. І Кремль намагається звести все до того, що Україна повинна напряму говорити з терористами. Влада України на це не піде, бо це активізує вуличні протести. У суспільства немає консенсусу, що робити з Донбасом, як його повертати.

З історії відомо – Росія не повертає окуповані території. Придністров’я, Грузія – яскравий приклад. Куди заходить російський солдат, там він залишається надовго. Регіональні конфлікти – метод Росії тримати колишні республіки СРСР біля себе, не давати їм розвиватися,

– наголосив Тарас Семенюк.

На переконання Постоловського, Україні треба включати всі політично-дипломатичні засоби і пояснювати західним партнерам недосконалість угод. Проблема в тому, що для Заходу – і для Європи, і США – зараз Україна не є питанням номер один на порядку денному.