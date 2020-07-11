Україна зайняла слушну позицію, що вибори в ОРДЛО восени не відбудуться, і загалом щодо виконання мінських угод. Ми не вийшли за так звані червоні лінії, і це нервує Росію, розповідають аналітики.

Співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов розповів 24 каналу, що Росія знервована, бо після кожної зустрічі Тристоронньої контактної групи у Кремлі розуміють – перемовини затягуються і йдуть не за їхнім сценарієм.

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Україна не перейшла червоні лінії

Як зазначає фахівець, Росію не цікавить питання внутрішніх переселенців. Кремль активно займається паспортизацією жителів ОРДЛО.

Україна заявила, що вибори в ОРДЛО восени не відбудуться. Це підтверджує, що вся зрада, яку розганяли опоненти Зеленського, не підтвердилася. Ми зайняти чітку позицію і щодо проведення виборів, і виконання мінських угод. Тому Росія нервує. Ми переграли Кремль,

– вважає Дмитро Снєгирьов.

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Третина жителів ОРДЛО на момент можливих місцевих виборів будуть власниками російських паспортів. Відповідно, не мають права голосувати і бути обраними.

Росія видає паспорти на Донбасі і хоче якнайшвидше провести там вибори / Фото Getty

Тому питання про участь вимушених переселенців у місцевих виборах в ОРДЛО Росія не розглядає. Москва дає зрозуміти, що розглядає ОРДЛО як суб’єкт РФ. При цьому наголошуючи, що це невід’ємна частина України. Росія, переконаний Снєгирьов, ніколи не піде на визнання квазіутворень, оскільки хоче дистанціюватися від збройного конфлікту і перевести його на рівень внутрішнього.

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Що відомо про вибори в ОРДЛО

Місцеві вибори на окупованому Донбасі відбудуться позачергово та за спеціальним законом. Українська влада хотіла б, щоб місцеві вибори наприкінці жовтня відбулися на всій території країни. Однак вибори в ОРДЛО відбудуться лише після того, як буде вирішено безпекові питання, про які йдеться в мінських угодах:

виведення іноземних військ,

роззброєння,

демобілізація всіх незаконних військових і не військових збройних формувань,

встановлення контролю з боку уряду України над українсько-російським кордоном,

можливість проведення моніторингової місії з боку БДІПЛ ОБСЄ,

Як розповів учасник української делегації в Мінську Денис Казанський, на засіданні Тристоронньої контактної групи під час обговорення закону про особливий статус Донбасу не вдалося досягти консенсусу навіть по преамбулі. Бо Росія вимагає прибрати з преамбули згадку про реінтеграцію переселенців. А це півтора мільйона громадян України.

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Мінські угоди втратили чинність

Снєгирьов підкреслює: позиція Росії на переговорах у Мінську залишається незмінною: виконання Україною мінських угод – проведення виборів в ОРДЛО на умовах Кремля, надання особливого статусу цим територіям. Тобто федералізація нашої держави. Також виконання зобов’язань, взятих під час нормандської зустрічі в 2019 році.

Поки Україна не заявить, що міські угоди втратили свою чинність, це не міждержавний договір, то збройний конфлікт не завершити. Мінські домовленості не обов’язкові до виконання і не прив’язані до економічних санкцій проти Росії. Це маніпуляції,

– підкреслює Снєгирьов.



Мінські угоди не обов’язкові до виконання / Фото Wikipedia

Експерт наголошує: Україна не зробила жодних поступок Росії. Більше того, президент Зеленський заявив, що Росії не треба ставити ультиматуми Україні щодо термінів виконання зобов’язань, взятих на переговорах у нормандському форматі. Порошенко на подібні заяви не наважувався.

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"Треба судити по кроках, які робить Україна. Навіть питання відкриття КПВВ в пункті Щастя попри обіцянки з нашої сторони досі не відбулося. Тобто ми відстоюємо власні інтереси попри тиск країн Заходу і Росії. Кардинальних змін у зовнішній політиці України немає", – зазначив Дмитро Снєгирьов.